So wirkt der Content von Influencer:innen

Erste empirische Studie belegt starke Effekte für Marken und Produkte

Eine große Mehrheit von 78 Prozent der Konsument:innen im Raum DACH folgt Influencer:innen in sozialen Medien – und lässt sich gerne von dem leiten, was ihre Lieblings-Creator empfehlen. Das ist ein zentrales Ergebnis der ersten empirischen Wirkungsstudie zu Marken-Content von Influencer:innen im DACH-Raum, die das Content Marketing Forum e.V. (CMF) veröffentlicht hat.

„Die positive Wirkung von Influencer-Content für Marken und Produkte ist mit dieser Studie eindrücklich belegt“, sagt Olaf Wolff, Vorsitzender des CMF. Die Auswertung zeigt dies entlang der gesamten Customer Journey: Von der Awareness-Phase bis zu Kaufabschluss und Kundenbindung kann der Einsatz von Influencer:innen sich sehr positiv für Unternehmen auswirken – „wenn Unternehmen auf die richtigen Partner:innen setzen,“ so Wolff. „Wir haben in der Studie explizit nach den Lieblings-Influencer:innen gefragt. Sie erzielen Top-Werte im Engagement. Die Aufgabe für die Unternehmen und Agenturen liegt daher klar auf strategischer Seite: in der Zielgruppendefinition und der Auswahl der passenden Influencer:innen.“

Alter, Geschlecht und formale Bildung spielen eine große Rolle für den Konsum von Influencer:innen-Content – aber auch viele weitere Faktoren jenseits der reinen soziodemographischen Unterschiede, wie sich aus den Detailergebnissen der Wirkungsstudie ersehen lässt: „Wir können in den Ergebnissen auch nach Persönlichkeits-Eigenschaften und Lebensführungstypologien differenzieren“, erklärt Studienleiter Prof. Clemens Koob vom Forschungsinstitut Scion. „Hier sehen wir deutliche Unterschiede im Nutzungsverhalten und in der Wirkung. So folgen etwa Personen mit hoher Selbstkontrolle und emotionaler Stabilität seltener Influencer:innen, bewerten ihre Lieblings-Influencer:innen und deren Inhalte aber dennoch positiv – ebenso wie empfohlene Marken.“

Markenempfehlungen kommen laut den Studienergebnissen bei Menschen mit einem modernen Lebensstil und einem hohen Ausstattungsniveau signifikant besser an als bei Traditionellen und Konservativen. „Der Unterschied hier ist wirklich bemerkenswert und deutlich höher, als wir ihn in den Vorgängerstudien zu gedruckten Kundenmagazinen, digitalem Unternehmenscontent und Social Media-Posts von Unternehmen gesehen haben,“ kommentiert Wolff.

Facts aus der Studie:

Die Hauptplattformen für Influencer:innen-Content sind Instagram und YouTube

Im Durchschnitt folgen User:innen 4.6 Influencer:innen in 3.6 Interessensbereichen – besonders beliebt sind Gesundheit, Lifestyle, Food und Comedy.

Das Alter spielt eine große Rolle bei der Nutzung: Jüngere Konsument:innen nutzen Influencer:innen besonders intensiv: Sie folgen mehr und häufiger, sind aktiver auf TikTok und verbringen deutlich mehr Zeit mit dem Content ihrer Lieblings-Influencer:innen.

Im Schnitt verbringen Konsument:innen täglich 20 Minuten mit dem Content ihres:ihrer Lieblings-Influencer:in.

Von Lieblings-Influencer:innen empfohlene Marken werden von Konsument:innen mehrheitlich positiv beurteilt. Besonders gut kommen Markenempfehlungen in den Bereichen Home & Interior, Lifestyle, Gesundheit, Selfcare & Wellbeing sowie Gaming an.

Die gesamten Studienergebnisse können ab sofort über das CMF bestellt werden. https://bestofcontentmarketing.com/studien-whitepaper/

Die Best of Content Marketing-Awardfamilie:

Die BCM-Awards sind eine Awardfamilie, bestehend aus dem etablierten Dach-Award „Best of Content Marketing“ (BCM) und den beiden neuen Awards „Best of Influencer & Content Creators“ (BICC) und „Best of Corporate Print (BCP)“. Alle drei Wettbewerbe heben aus allen relevanten Arbeiten der inhaltsgetriebenen Kommunikation im deutschsprachigen Raum die Besten der Besten auf die Bühne. Als einzige Awards stellen sie in der Jurierung konsequent die Inhalte in den Fokus. Der Juryprozess und die Bewertungskriterien sind transparent. Über die Preisvergabe in den ausgeschriebenen Kategorien entscheiden Fachjurys mit mehr als 200 Juror:innen. Alle Einreicher:innen bekommen ein hochwertiges Feedback zu ihren Arbeiten, die Goldgewinner:innen erhalten Punkte in diversen Rankings, unter anderem im Horizont Kreativranking. Die Awards sind nicht gewinnorientiert.

Content Marketing Forum (CMF):

Das Content Marketing Forum e.V. steht für Best of Content Marketing. Es ist der Verband der Content Marketing Expert:innen im deutschsprachigen Raum. Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content Marketing betreibende Unternehmen finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen.