RTL AdAlliance gibt europäischen Medien eine starke Stimme

Anlässlich der Cannes Lions vom 16. bis 20. Juni, holt RTL AdAlliance zahlreiche Entscheidungsträger von europäischen Medien, Marken und Tech-Anbieter auf die RTL Beach – die einzige Repräsentanz für etablierte europäische Medien an der Croisette. Während der gesamten Veranstaltungswoche des Cannes Lions Festival of Creativity, präsentieren Expertinnen und Experten aus der internationalen Medien- und Agenturwelt, Ansätze und Strategien zur Ansprache europäischer Zielgruppen.

Der internationale Vermarkter der RTL Group kooperiert erneut mit Ipsos, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen. Ipsos richtet eine Reihe exklusiver Events und Panel-Diskussionen mit hochkarätigen Speakern namhafter Brands zum Thema: ‚The Super Power of Empathy in the Age of AI‘ aus.

Die vielen Partner auf der RTL Beach sind Ausdruck des umfangreichen Spektrums rund um die europäische Medienbranche: Darunter etablierte Branchenverbände egta, ThinkBox Televisionary und ScreenForce Germany, die alle die Interessen der Fernseh- und Broadcast-Industrie vertreten. Ergänzt wird das Line-up durch die Adtech-Pioniere smartclip, Adform und DanAds, den Content-Giganten Fremantle sowie Total-Video-Experten von RTL Nederland, RAI, ITV und Ad Alliance aus Deutschland. Die World Federation of Advertisers und Medienberater MediaSense runden das Programm mit ihrer Werbetreibenden-Perspektive ab.

Stéphane Coruble, Chief Executive Officer, RTL AdAlliance, sagt:

„Lokale Medien bleiben ein vertrauter Bestandteil des Alltags vieler Europäer – sei es beim Nachrichtenkonsum, dem Mitfiebern mit dem Lieblingsfußballverein oder beim Entspannen mit Entertainment-Formaten. Diese Angebote leisten weit mehr als nur Information und Unterhaltung: Sie prägen den öffentlichen Diskurs und die kulturelle Identität in den vielfältigen europäischen Märkten. Videowerbung spielt eine entscheidende Rolle, denn sie finanziert jene hochwertigen Inhalte, auf die sich Millionen Menschen tagtäglich verlassen – und erhält so den wirkungsvollen Kreislauf aufrecht.

Doch es steckt noch weitaus mehr dahinter: Die enge Verbindung zwischen europäischen Medien und ihrem Publikum schafft ein einzigartig wirkungsvolles Umfeld für globale Marken, die echte Nähe und Relevanz erzeugen wollen. Bei RTL AdAlliance setzen wir uns dafür ein, diesen Zugang einfacher und effizienter zu gestalten. Mit der RTL Beach bei den Cannes Lions und unserer Self-Service-Plattform AdManager schaffen wir neue Möglichkeiten, eines der vertrauenswürdigsten und einflussreichsten Medienumfelder der Welt zu erschließen.“

Carine Jean-Jean, VP Communications & Branding, RTL AdAlliance, ergänzt:

„Wir freuen uns sehr, uns und die Stärke der europäischen Medienwelt selbstbewusst inmitten der internationalen Werbe- und Medienszene bei den Cannes Lions zu präsentieren. Unser diesjähriges Programm legt einen besonderen Fokus auf herausragende Premium-Inhalte und Experten, die wir vertreten. Die RTL Beach heißt alle unsere Gäste und Partner herzlich willkommen – zum Networking mit den größten Namen der europäischen Medienbranche, zum Zuhören und Austausch mit unseren Gast-Speakern oder einfach, um einen schönen Moment mit atemberaubender Aussicht zu genießen.“

Unter der Woche erhalten Entscheidungsträger der internationalen Werbe- und Medienbranche Praxis-Einblicke, wie ihre Marken effektiv ein europäisches Publikum erreichen können. Ob Brand Safety, maximale Werbewirkung, die Vorteile von Zielgruppenaffinitäten oder die Ansprache von Fangruppen – der Hauptaspekt eines jeden Panels liegt darauf, wie sich Strategien in den verschiedenen Medienmärkten Europas optimal umsetzen lassen.

Jeden Tag steht ein anderes Thema im Mittelpunkt und dessen Tragweite von Werbewirkung und Markensicherheit von herausragenden Meinungsbildnern beleuchtet wird: Sie reichen von der Zukunft vertrauenswürdiger Nachrichten, diskutiert mit den Chefredakteuren von Stern und The Wallstreet Journal, Gregor Peter Schmitz und Emma Tucker, bis hin zur emotionalen Kraft von Sport-Fangruppen, verkörpert durch die weltweit schnellste weibliche Fahrerin der Formula 1 Academy, Alba Larsen, die gemeinsam mit Ipsos auf der Bühne steht. Oder über den Reiz an Entertainment- und Show-TV-Formaten, repräsentiert durch Motsi Mabuse – Jurorin bei ‚Strictly Come Dancing‘ in Großbritannien und dem deutschen Formatableger ‚Let’s Dance‘ – sowie dem wachsenden Einfluss von Food-Content auf genussinteressierte Zielgruppen, stellvertretend durch VO Ramona Hazan, Gründerin von RAMONA’S – der Nr. 1 Hummus-Marke in Großbritannien vorgestellt. Das vollständige Programm findet sich hier: https://rtl-adalliance.com/rtlbeach/programme.

Marken und Agenturen, die den Wunsch nach einem vereinfachten Zugang zu europäischen Zielgruppen haben, können das AdManager-Team auf dem RTL Beach treffen, um mehr über den kürzlich gestarteten AdManager by RTL AdAlliance zu erfahren. Das Werbeinventar auf der Self-Service-Buchungsplattform wurde jetzt um neue Märkte, u. a. Großbritannien, Frankreich und Skandinavien, erweitert. Somit erhalten Werbetreibende die Option, Total-Video-Zielgruppen unkompliziert und gezielt über speziell kuratierte Audience-Pakete, die auf einzelnen Märkten und Affinitäten basieren, zu erreichen.

Von Montag, den 16. Juni, bis Donnerstag, 19. Juni, lädt RTL AdAlliance an allen vier Tagen exklusiv über 2.000 Gäste auf die RTL Beach ein, um ein Highlight-Programm mit individuellen One-on-One-Sessions, die man nicht verpassen sollte, zu erleben.



Für weitere Informationen zur RTL Beach: rtl-adalliance.com/rtlbeach