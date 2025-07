EFFIE-Kampagne 2025: Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte

„Gib mir ein E!“ – das Motto der letztjährigen Kampagne für die EFFIE-Awards erfährt ein ausführliches Update: Pünktlich zum Start der Einreichfrist präsentiert sich der renommierte österreichische Award im neuen Look – dank neuer Kreativagentur, aber vertrauter Handschrift.

Hinter dem neuen Auftritt steht Squared Circle, eine Agentur, die es sich selbst zur Mission gemacht hat, Marken in Form zu bringen. Co-Founder und Managing Partner Ralph Seda verantwortete bereits im vergangenen Jahr als Creative Director die erfolgreiche Kampagne rund um den Claim „Gib mir ein E!“. Was damals mit einem lautstarken Appell an die Branche begann, führt Squared Circle nun konsequent weiter: Ein neues Design, ein klarer Aufbau, neue Farben – aber die gleiche Ambition, Wirkung sichtbar zu machen.

Ein Appell mit neuem Anspruch

„Es bedeutet mir wirklich viel, eine Institution wie die EFFIE Awards jetzt auch mit meiner eigenen Agentur auf Kampagnenebene betreuen zu dürfen. Es ist mir eine Freude, die großartige Arbeit meines Teams vom Vorjahr in die zweite Runde zu schicken.

Unser Ansatz: aufgeräumt, fokussiert, strategisch.“, so Seda zur Kampagne, die dieser Tage österreichweit und parallel zum Start der EFFIE-Einreichefrist launcht.

Beauftragt wurde Squared Circle vom IAA-Vorstand Marc Kobza, der die diesjährige Kampagne als logische Fortsetzung der Erfolgsgeschichte versteht – mit neuem Look, aber gleichem An-spruch an strategische Präzision und kreative Relevanz.

„Der EFFIE zeichnet jene Kampagnen aus, die Wirkung messbar machen und Kommunikation mit Substanz betreiben. Genau deshalb braucht auch der EFFIE selbst einen Auftritt, der diesem Anspruch gerecht wird. Wir freuen uns darauf, die diesjährige Kampagne mit Squared Circle umzusetzen, einer Agentur, die diesen Fokus auf Wirkung und Klarheit teilt, und sind gespannt auf die Einreichungen.“, so Marc Kobza, Vorstandsmitglied der IAA.

Mit dem Start der neuen Kampagne ist auch die Einreichphase für die EFFIE Awards 2025 offiziell eröffnet. Agenturen, Unternehmen und Strateg:innen sind eingeladen, ihre wirksamsten Arbeiten einzureichen – und damit zu zeigen, was Kommunikation heute leisten kann.

Alle Informationen zu Kategorien, Fristen und Teilnahmebedingungen unter: www.iaa-austria.at/effie/awards