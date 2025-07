KI-gestütztes Bildmanagement für visuelle Kommunikation

Apa-Tech-Talk: Expert:innen-Austausch über Trends in der digitalen Kommunikation sowie zeitgemäße, automatisierte Lösungen für ressourcenschonende und rechtssichere Verwaltung von Bildbeständen

Welche Trends und Herausforderungen die visuelle Kommunikation aktuell beschäftigen und wie effiziente Bildverwaltung digitales Storytelling optimal unterstützen kann, stand im Mittelpunkt der Fachveranstaltung APA-Tech-Talk am Donnerstag in Wien.

So wurde etwa APA-PIX, das neue KI-gestützte Bildmanagement-System der Nachrichtenagentur APA – Austria Presse Agentur, im Detail vorgestellt.

Das gemeinsam mit Praktiker:innen aus Redaktion und Bildagentur von APA-Tech entwickelte System erlaubt es Kommunikationsstellen und Newsrooms, ihren Bildbestand einfach zu verwalten und personenunabhängig zu kuratieren. APA-PIX bietet Organisationen eine zentrale Bilddatenbank, in der Bilder geteilt, kollaborativ genutzt und heruntergeladen werden können, und welche sowohl automatisiertes Beschlagworten und die Anreicherung mit Metadaten ermöglicht als auch mit intelligenter Bilderkennung und individuellen Kategorien automatisiert das effiziente Management umfangreicher Bilddatenmengen erleichtert.

Treffsichere Suche durch KI-Unterstützung Treffsichere Suche durch KI-Unterstützung

Ab Herbst wird das Tool um Funktionen für Videoverwaltung ausgeweitet, zudem wird es um eine semantische Suchfunktion erweitert, wie APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky erläuterte: „Ein Embedding Modell sorgt dafür, dass das System die semantische Bedeutung einer Anfrage ‚versteht‘. Es wandelt Wörter, Sätze oder ganze Absätze in Datenpunkte um und berechnet über Vektoren die Nähe und Ähnlichkeit zwischen ihnen. Das erhöht die Treffsicherheit von Suchergebnissen drastisch.“ So könne man etwa zielgerichtet nach einer bestimmten öffentlichen Person „mit einem Mikro in der Hand“ suchen.

Das Modell wurde von der APA-IT trainiert und an das österreichische Mediengeschehen angepasst. KI-Unterstützung steckt auch in der inhaltlichen Bilderkennung: Diese erfasst Szenen, Objekte, Logos und über die Funktion „Face Recognition“ auch Gesichter von Personen öffentlichen Interesses, wie Politikerinnen oder Sportler, und erstellt daraus eine automatisierte Bildbeschreibung.

Intelligente Importregeln Intelligente Importregeln

Eine weitere intelligente Funktion, mit der APA-PIX das Bildmanagement unterstützt, sind die individuellen Importregeln für das Hochladen von Bildern in das System. Diese lassen sich kundenspezifisch definieren und beziehen sich etwa auf die Vergabe bestimmter Kategorien oder Parameter. „APA-PIX liest Daten der Kamera aus und überschreibt nichts. Somit gehen wichtige Informationen wie der Bildcredit niemals verloren“, betonte Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin des APA-Visual-Desk. Festlegen lasse sich beispielsweise die Rechteinformation, ob etwa ein Bild nur für eingeloggte Journalisten oder ausschließlich für Marketingzwecke verwendet werden dürfe. „Somit kann Wissen über den Umgang mit einzelnen Bildern, das sich im Unternehmen bisher vielleicht auf eine einzige Person konzentriert, institutionalisiert werden. Auch das erhöht die Rechtssicherheit“, ergänzte Strohmayer-Nacif.

Das anwenderfreundliche Tool ermöglicht es zudem, für parallele Suchen ausgewählte Bilder in einer übersichtlichen virtuellen Pinnwand zwischenzuspeichern oder die Auswahl für Kolleg:innen permanent zugänglich zu machen. Über eine Schnittstelle an Drittsysteme lassen sich Bilder mitsamt Metadaten auch direkt auf einer Website ausspielen. „Dazu liefert das System umfangreiche Analytics und Statistiken mit und erleichtert die Auswertung von Nutzerdaten“, so die Bildexpertin. Ab Herbst soll auch die Verwaltung von Videos möglich sein. Gearbeitet werde weiters an neuen Dateiformaten, um Grafiken integrieren zu können.

APA-PIX wurde von der APA-IT für die APA-Bildagentur mit einem Bestand von 60 Millionen Bildern entwickelt. „Die webbasierte Cloud-Lösung ist kompatibel mit dem AI-Act und der DSGVO und bietet 100-prozentige Rechtssicherheit. Alle hochgeladenen Bilder liegen im Rechenzentrum der APA“, betonte Prerovsky.

Über APA-Tech

APA-Tech bündelt das Angebot der APA-IT Informations Technologie GmbH, einem Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur, und liefert die ISO-zertifizierte IT-Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Unternehmen – darunter Cineplexx, ORF, Moser Holding uvm. Das Spektrum reicht von Cloud-Services bis zu Housing und Hosting sowie hochwertigen IT-Services rund um das Erzeugen, Analysieren, Verbreiten und Vermarkten von digitalem Content. Zudem ist APA-Tech spezialisiert auf State-of-the-Art Container-Verwaltung auf Basis von OpenShift.

Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit sind u.a. durch 24×7-Support und zwei Rechenzentren mit Standort Wien gewährleistet.