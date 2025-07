IP Österreich ist jetzt RTL AdAlliance

Die Zusammenführung von IP Österreich mit der RTL AdAlliance, dem internationalen Total-Video-Vermarkter der RTL Group, ist abgeschlossen. Der führende Multichannel-Vermarkter tritt ab sofort vollständig und einheitlich unter RTL AdAlliance auf. Die nationale und internationale Vermarktung wird unter einem Dach gebündelt und das Unternehmen startet in eine neue Ära, die durch lokale Marktkenntnis kombiniert mit internationaler Reichweite geprägt ist. Als Teil der RTL AdAlliance hat das Unternehmen ein neues Corporate Design übernommen, um so die Zugehörigkeit zur RTL United, dem einheitlichen Markenbild der RTL Group, widerzuspiegeln.

Die RTL AdAlliance eröffnet Werbetreibenden in Österreich nicht nur eine unvergleichliche Reichweite, sondern auch neue Perspektiven für internationale Kampagnen, um ihre Marken über die Landesgrenze hinaus zu positionieren. Mit der zweiten Jahreshälfte 2025 startet eine digitale Initiative, um das digitale Portfolio weiter auszubauen, zudem stärkt RTL AdAlliance zusammen mit smartclip, dem Adtech-Geschäftsbereich der RTL Group, ihre Kompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, Datenanalyse und Total-Video-Reichweite.Das Portfolio umfasst lineares und non-lineares TV, hochwertige digitale Inhalte, Addressable TV (ATV), Connected TV (CTV) sowie weitere Targeting-Lösungen – mit dem Ziel, den Zugang zu europäischen Premium-Inventar so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Walter Zinggl, Managing Director bei RTL AdAlliance in Österreich, sagt:



„Heute feiern wir nicht nur unsere Integration, sondern auch den erfolgreichen Abschluss eines Transformationsprozesses, der uns als Unternehmen noch stärker macht. Wir bleiben der verlässliche Partner für den österreichischen Markt, den unsere Kundinnen und Kunden seit über 30 Jahren kennen. Gleichzeitig können wir mit der Integration in die RTL AdAlliance einen unvergleichlichen Mix aus lokalem Know-how und internationaler Stärke bieten. Die letzten Monate waren eine spannende und bahnbrechende Reise. Wir haben den Schritt hin zum internationalen Vermarkter vollzogen und die Weichen für eine zukunftsorientierte Wachstumsstrategie gestellt. RTL AdAlliance steht für ‘simplicity for advertisers und value for publishers’ – ein Anspruch, den wir auch in Österreich mit einfachen, aber innovativen Lösungen und Engagement konsequent umsetzen wollen.”

Oliver Vesper, Chief Digital Officer und Deputy CEO bei RTL AdAlliance, sagt:



“Werbetreibende legen auf skalierbare Reichweite in markensicheren Umfeldern Wert – etwas, das am besten durch eigene hochwertige und gut etablierte Media Brands sowie vertrauensvolle Partnerschaften gewährleistet wird. Es sind nicht die großen Tech-Plattformen, die einen langfristigen Markenerfolg garantieren, sondern die konstante europaweite Präsenz in glaubwürdigen Medien – dem Alleinstellungsmerkmal der RTL AdAlliance.

Unser Ziel ist es, unsere Position als unverzichtbarer Total-Video-Player in Österreich und allen europäischen Märkten weiter auszubauen – sowie dem klaren Signal: Wir sind bereit für Wachstum.“

Seit der Ankündigung im Oktober 2024 wurde intensiv daran gearbeitet, die Integration in die internationale Struktur der RTL AdAlliance voranzutreiben. Dieser Prozess ist nun abgeschlossen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden erfolgreich in die Organisation eingebunden und auch das bewährte Führungsteam bleibt an Bord, um die Marktposition in Österreich weiter zu stärken.

Zeitgleich mit der Integration wurde die neue Führungsriege für die Zeit ab dem 1. Jänner 2026 gebildet und damit die Nachfolge von Walter Zinggl geregelt. Elisabeth Frank folgt auf Walter Zinggl als Managing Director. Seit 2023 ist sie als Multichannel Sales Director im Unternehmen tätig und hat den Vertrieb neu strukturiert. Unter ihrer Leitung wurde das Multichannel-Angebot auf Produkt-, Technologie- und Publisher-Ebene deutlich ausgebaut. Sie bringt langjährige Erfahrung und Expertise im digitalen Business und technologischen Innovationen, strategisch integrierter Marktkommunikation sowie Geschäftsmodellentwicklung mit. Zudem verfügt sie über fundierte Kenntnisse am heimischen Werbe- und Medienmarkt. Zu ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn zählen u. a. Positionen als Chief Client Officer bei EssenceMediacom, Geschäftsführerin bei Purpur Media und Managing Director bei OMD Austria.

Die Geschäftsführung besteht künftig aus Elisabeth Frank als Local Managing Director, gemeinsam mit Claudia Ostermann-Schabata als VP & Deputy Managing Director sowie Oliver Vesper als International Managing Director. Walter Zinggl bleibt dem Unternehmen bis Anfang 2027 als Management Consultant erhalten. Damit ist die Kontinuität in der Führung sowie die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens auch in Zukunft sichergestellt.

Internationale Werbekunden haben ab sofort Zugriff auf das exklusive und hochwertige RTL AdAlliance-Portfolio in Österreich, darunter alle RTL-Fernsehsender, RTL+, CANAL+ ACTION, Sky Sport Austria, DMAX Austria, TLC Austria und SPORT1. Ergänzt wird dieses Angebot nun durch starke internationale Marken und Premium-Inhalte aus dem Total-Video-Bereich, die den Zugang zu einem der größten europäischen Premium Portfolio-Anbieter ermöglichen.

RTL AdAlliance – simplicity for advertisers and value for publishers.

Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, das internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa bietet RTL AdAlliance den Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites – mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand – und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas.

Weltweit garantieren 250 Vertriebsexperten, darunter auch zahlreiche in Österreich, einen engagierten Support für international erfolgreiche Werbekampagnen. Werbekunden erhalten Zugriff auf hochwertiges, markensicheres Inventar, das nur die aktivsten Zielgruppen erreicht. RTL AdAlliance stellt zudem aktuelle Erkenntnisse und innovative Studienergebnisse für die Medienwelt zur Verfügung.

Dank des Einsatzes intelligenter und einfacher Vermarktungsstrategien, Adtech-Lösungen und speziellem Know-how im Media Sales-Segment wird Publishern eine bessere Nutzung ihres Premium-Angebots ermöglicht. RTL AdAlliance hat ihre Hauptgeschäftssitze in Luxemburg und Hamburg und ist in ganz Europa und Nordamerika vertreten, wobei sich die größte Verkaufsunit in Wien befindet.