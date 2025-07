Beim ersten HER(T)Z – dem neuen Audioevent der RMS Austria wurde auch dieses Jahr das Medium Audio in all seiner Wirkungskraft gefeiert. Brigitte Kovacic (operative Leitung RMS) eröffnete die etablierte Fachveranstaltungsreihe, am 26. Juni 2025 unter dem Motto „Radio – Klang der Zeit, Stimme des Erinnerns“ und leitete damit im MuTh, direkt am geographischen Mittelpunkt Wiens, eine neue Ära ein.

HER(T)Z 2025 – Wenn Audio neue Räume eröffnet

„Es ist Zeit für den nächsten Track. Und damit beginnt heute ein neues Kapitel: Mit neuen Formaten, neuen Köpfen – aber derselben Leidenschaft für das Thema Audio und vor allem dem gleichen Her(t)zschlag für den guten Ton!“ eröffnete Stefan Gensasz, Head of Market and Media Research bei RMS Austria die Veranstaltung. Das HER(T)Z ist ein Event bei dem nicht nur Forschung geteilt wird, es soll vor allem Begeisterung für ein Medium entfachen, das Marken, Menschen und Erinnerungen verbindet. Höhepunkte der Veranstaltung, die definitv im Gedächtnis bleiben, waren die hochkarätigen Keynotes, die die Gäste durch ein abwechslungsreiches und spannendes Nachmittagsprogramm führten.

Ohrenzeugen – Audio als Werkzeug für Erinnerung

Julia Shaw, international bekannte Kriminalpsychologin und Gedächtnisforscherin fesselte das Publikum mit ihrer Keynote „Ohrenzeugen – Audio als Werkzeug für Erinnerung“. Sie gab Einblicke in die Mechanismen unseres Gedächtnisses und zeigte auf, wie Erinnerungen nicht nur entstehen, sondern auch verändert und beeinflusst werden können. Eine faszinierende Reise in die Welt der Gedächtnisforschung, die unter Beweis stellte, dass akustische Inhalte oftmals tiefer ins Gedächtnis eindringen als Bilder.

Die mentale Nummer 1 – nachhaltiges Markenwachstum mit Audio

Im Anschluss greift Stefan Gensasz das Thema Erinnerungen mit einer aktuellen Studie auf. Im Zentrum der gezeigten Inhalte steht die zentrale Rolle von Radiowerbung beim Aufbau mentaler Verfügbarkeit. Ziel erfolgreicher Markenkommunikation ist es, dass eine Marke morgen von mehr Menschen gekauft wird als heute. Und dafür muss die Marke im Kopf der Konsument:innen präsent sein und erinnert werden, besonders im Moment der Kaufentscheidung. Radiowerbung ist ein mächtiger Hebel im Aufbau der mentalen Verfügbarkeit. Genau das belegen die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie mit bellaflora. Die zentrale Botschaft: Wo Audiowerbung einen „Fußabdruck“ im Gedächtnis hinterlässt, ist die mentale Verfügbarkeit höher.

Alles eine Frage der Zeit

Den Abschluss des Bühnenprogramms machten Harald Lesch und Jonas Geissler mit ihrer gemeinsamen Keynote unter dem Titel „Alles eine Frage der Zeit“. Sie nahmen das Publikum mit auf eine Zeitreise der besonderen Art. Warum empfinden wir Zeit als knapp, obwohl sie objektiv gleich bleibt? Wie können wir Zeit anders wahrnehmen und bewusster gestalten? Mit philosophischer Tiefe undwissenschaftlicher Leichtigkeit eröffneten die beiden neue Perspektiven auf unser Zeitempfinden. Die Worte von Jonas Geissler „Wir sterben nicht pünktlich und wir kommen nicht püntlich auf die Welt“ oder „Wir haben zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben.“ hinterließen bei vielen Gänsehaut. Eine Keynote die selbst die Zeit für eine Weile stillstehen ließ.

Durch das spannende Bühnenprogramm des Tages führte charmant die Moderatorin Kerstin Poscheschnig von Antenne Kärnten. DJ Jamie Starr von NOSTALGIE Österreich sorgte mit seinen Beats für einen taktvollen und ausgelassenen Ausklang.

„Mit dem HER(T)Z 2025 haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein rundum gelungenes Event mit brillanten Speaker:innen, inspirierenden Inhalten, einer großartigen Atmosphäre – und all das an einem Ort mit einzigartiger Akustik.“, resümiert Stefan Gensasz.