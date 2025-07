Mit Witz, Kreativität und einer klaren Botschaft überzeugen die Gewinner des „Werbewunder Radio 2025“ – und zeigen, wie glaubwürdige Werbung im Radio klingt.

Kreativ, pointiert und hochaktuell: Beim diesjährigen Kreativbewerb „Werbewunder Radio“ des Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise und RMS Austria überzeugten David Hassbach und Daniel Kienpointner mit einer ebenso scharfsinnigen wie unterhaltsamen Kampagne unter dem Motto „Radio – Das Fake News freie Medium“. Die beiden Sieger dürfen sich über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen.

Kreative Spitzenleistung gegen Fake News

Hassbach und Kienpointner setzen in ihrer Kampagne auf eine starke Idee: Fiktive Produkte, präsentiert im überdrehten Tonfall von Verschwörungstheorien, entlarven sich selbst – und zeigen eindrucksvoll, warum solche Inhalte im Radio nichts verloren haben. Mit feinem Humor und einer klaren Haltung schaffen sie ein akustisches Erlebnis, das sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anregt.

„Radio gehört zu den reichweitenstärksten Medien des Landes – täglich erreichen heimische Sender über sechs Millionen Menschen. Darum haben Fake News im Radio keinen Platz – weder in den Nachrichten noch in der Werbung. Unsere Spots zeigen mit viel Augenzwinkern, wie fehlplatziert falsche Versprechungen im Radio sind. Dafür haben wir Produkte erfunden, vor denen jede Verschwörungstheoretikerin und jeder Verschwörungstheoretiker den Aluhut ziehen müsste – beworben in feinstem Schwurbeljargon, bis die Stimme der Vernunft sagt, was sich die meisten längst denken: Sowas hat im Radio doch nichts verloren“, erklärt das Gewinnerduo.

Radiowerbung als Spielfeld für Ideen

Mit ihrer originellen Umsetzung konnten Hassbach und Kienpointner die Jury für sich gewinnen – und sich unter zahlreichen talentierten Einreichungen durchsetzen.

„Radiowerbung ist für Texterinnen und Texter eine der spannendsten Disziplinen – da ist das ‚Werbewunder Radio‘ jedes Jahr ein echtes Highlight. Der Wettbewerb ist ein Spielfeld für gute Ideen und es macht Spaß, sich mit so vielen kreativen Köpfen zu messen. Umso schöner, dass es heuer geklappt hat – auch ein bisschen Glück gehört wohl dazu“, freuen sich die beiden Gewinner.

Die Finalteams:

Patricia Neuhauser und Kathrin Rothbauer

und Werner Bühringer

Tatjana Pichler

Sofian Fadel

Lilly Christine Glück und Goran Golik

und Joachim Glawien und Francesco Bestagno

und David Hassbach und Daniel Kienpointner

und Andreas Kadenbach

Susanne Haug

Lukas Spielvogel

David Freudenthaler und Patricia Rudigier

Spotausstrahlung startet am 7. Juli 2025

Die sechs prämierten Spots „OG Mobile“, „Atlantis Konto“, „Chemtrail Airways“, „Dr. Schwurblers Gehirnwaschmittel“, „Klimawandelanlage Fast Backwards“ und „Onkel Walters Stammtisch Schmankerl“ wurden vom Marx Tonkombinat Arbeitergasse produziert und gehen heute, am 7. Juli 2025, in den Privatsendern, die von der RMS Austria vermarktet werden, sowie den öffentlich-rechtlichen ORF-Sendern österreichweit on air. Hörer dürfen sich auf ein besonderes Hörerlebnis freuen, das kreative Werbung mit einer klaren Botschaft verbindet.

Radio – das vertrauenswürdigste Medium

Mit der diesjährigen Ausgabe stellt „Werbewunder Radio“ das Thema „Fake News freies Medium“ in den Mittelpunkt – ein klares Bekenntnis zur Seriosität und Verlässlichkeit des Radios. Während digitale Plattformen zunehmend mit zweifelhaften Inhalten konfrontiert sind, steht das Medium Radio für glaubwürdige Information und emotionale Ansprache – Tag für Tag, im ganzen Land.

Über das „Werbewunder Radio“

Das „Werbewunder Radio“ besteht seit 18 Jahren und ist eine Initiative zur Förderung von Werbung im Medium Radio, getragen vom Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise und RMS Austria. Der Wettbewerb zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wirkungsvoll und ideenreich Radiowerbung sein kann – mit hoher Reichweite, emotionaler Kraft und einem ausgezeichneten Return on Investment. Weitere Informationen auf werbewunderradio.at