DMEXCO 2025

Geballtes Digital- und Marketingwissen an einem Ort

In diesem MM-Talk zwischen Verena Gründel, Director Brand & Communications und Host der DMEXCO und MedienManager Herausgeber Otto Koller geht es um die Bedeutung des jährlichen Superevents DMEXCO. Es ist dies das bereits zum sechszehnten Mal stattfindende, jährliche Zusammentreffen der Digital- und Marketingelite in Köln. Unter dem Motto: „Be Bold. Move Forward.“ frei übersetzt also: „ Sei mutig. Geh vorwärts„ möchten die Veranstalter ein klares Zeichen für entschlossenes Handeln setzen – „Denn wer die digitale Welt aktiv gestalten will, darf nicht zögern“, so die Botschaft der DMEXCO-Macher.

Mut gilt hier als der Schlüssel zur Zukunft und das Event selbst steht für den Willen Innovationen voranzutreiben, Chancen gezielt zu nutzen und Herausforderungen mit Weitsicht zu meistern. Ein Event das für werbetreibende Unternehmen aller Größenordnungen – vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Entwicklungen –eine noch nie dagewesene Bedeutung erlangt hat. Denn an einer Tatsache kommt niemand mehr vorbei: Künstliche Intelligenz eröffnet ungeahnte Möglichkeiten – doch nur mit klarem Kurs und strategischem Mut wird aus Potenzial echter Fortschritt.

