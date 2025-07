Wie Audiowerbung nachhaltiges Markenwachstum bringt

Eine aktuelle Studie von RMS Austria mit bellaflora bestätigt eindrucksvoll die Wirksamkeit von Audiowerbung.

Marken wachsen nicht primär durch Loyalität, sondern vor allem, weil sie von mehr Menschen in mehr Situationen gekauft werden. Wenn Menschen alltägliche Kaufentscheidungen treffen, denken sie selten lange nach – Marken, die mit bestimmten Bedarfssituationen verknüpft und im Kopf präsent sind, werden bevorzugt gekauft. Für Marken ist es also besonders wichtig, im Moment der Konsumsituation erinnert zu werden und erfolgreiche Marken sind besonders gut darin, sich in diesem entscheidenden Moment im Kopf der Konsument:innen vorzudrängeln – also mental verfügbar zu sein.

Am Beispiel der durchgeführten Studie mit bellaflora konnte eindrucksvoll belegt werden: Wo Audiowerbung einen „Fußabdruck“ im Gedächtnis hinterlassen hat, ist die mentale Verfügbarkeit der Marke höher und auch die Aktivierung zur Markennutzung wird signifikant gesteigert.

Ein kurzer Überblick:

