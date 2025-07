BCM-Award 2025: 14 Goldchancen für Österreich

Von der Social-Media-Kampagne bis zur Non-Profit-Aktion, vom Unternehmensfilm bis zum B2B-Magazin: Insgesamt 93 herausragende Content Marketing-Projekte haben es in diesem Jahr in 32 Kategorien auf die Shortlist des Best of Content Marketing Awards geschafft und damit die Chance, beim BCM-Event am 9. Oktober in München mit einem Goldpreis ausgezeichnet zu werden. 14 davon kommen aus Österreich.

Was macht diesen BCM-Jahrgang aus?

„Definitiv die Bandbreite!“, sagt Olaf Wolff, Vorsitzender des Content Marketing Forums e.V. (CMF), das den Award zum 23. Mal ausrichtet. „Die Shortlist ist bunt gemischt in Medienformen, strategischen Herangehensweisen und Storytelling-Ansätzen. Die Gemeinsamkeit: Jedes Projekt arbeitet in irgendeiner Form Channel-übergreifend und spricht seine Zielgruppe mehrdimensional an.“

In welchen Kategorien ist Österreich besonders stark?

„In diesem Jahr liegen die österreichischen Stärken bei Reisen und Tourismus“, verrät Martin Distl, Österreich-Vorstand des CMF. „Vier der 14 Nominierungen sind es allein in dieser Kategorie. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass auch wieder Goldgewinne für Österreich herausspringen!“

Zeichnen sich länderübergreifend Trends ab?

„Ein Trend ist sicher, dass mittlerweile ein Großteil der Kampagnenansätze im Content Marketing in irgendeiner Form mit Social Media Influencer:innen arbeitet“, sagt Peter Matz, BCM-Beauftragter im CMF-Vorstand. „Weiter ist auffällig, wie viele Contentstarke Event-Ansätze im Wettbewerb sind. Darunter sind inhaltsgetriebene Awardkonzepte ebenso zu finden wie Gaming-Events in Social Media.“

Die Shortlist steht ab sofort auf der BCM-Website online

Preisverleihung aller BCM-Awards in München

Wer sich diese und weitere Awardkandidaten ansehen und dabei sein will, wenn die Gold- und Grand-Prix-Gewinner des BCM 2025 verkündet werden, kann beim Best of Content Marketing Event am 9. Oktober im 360 Grad-Tower in München dabei sein. Für alle Nominierten gibt es in der ersten Woche nach der Shortlist-Veröffentlichung vergünstigte Early-Bird-Tickets. Tickets können über die BCM-Homepage bestellt werden.

„Die Wirkung von Content Marketing-Medien wird inhaltlich wieder eine wichtige Rolle im Eventprogramm spielen,“ stellt Olaf Wolff, Vorsitzender des CMF in Aussicht: „Wir haben gerade Teil vier unserer Wirkungsstudienreihe „Experiences&Effects“ – diesmal zum Influencer-Marketing – veröffentlicht. Im Zusammenspiel von Cases aus unserem Influencer-Spezial-Award BICC, den besten Projekten aus dem Print-Award BCP und der gewohnten Bandbreite des BCM-Awards können wir mit den Eventteilnehmer:innen einen wirklich umfassenden Blick auf die ganze Landschaft der inhaltsgetriebenen Unternehmenskommunikation werfen.“

Die Best of Content Marketing-Awardfamilie:

Die BCM-Awards sind eine Awardfamilie, bestehend aus dem etablierten Dach-Award „Best of Content Marketing“ (BCM) und den beiden neuen Awards „Best of Influencer & Content Creators“ (BICC) und „Best of Corporate Print (BCP)“. Alle drei Wettbewerbe heben aus allen relevanten Arbeiten der inhaltsgetriebenen Kommunikation im deutschsprachigen Raum die Besten der Besten auf die Bühne.

Als einzige Awards stellen sie in der Jurierung konsequent die Inhalte in den Fokus.

Der Juryprozess und die Bewertungskriterien sind transparent. Über die Preisvergabe in den ausgeschriebenen Kategorien entscheiden Fachjurys mit mehr als 200 Juror:innen. Alle Einreicher:innen bekommen ein hochwertiges Feedback zu ihren Arbeiten, die Goldgewinner:innen erhalten Punkte in diversen Rankings, unter anderem im Horizont Kreativranking. Die Awards sind nicht gewinnorientiert.

Content Marketing Forum (CMF):

Das Content Marketing Forum e.V. steht für Best of Content Marketing. Es ist der Verband der Content Marketing Expert:innen im deutschsprachigen Raum. Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content Marketing betreibende Unternehmen finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen.