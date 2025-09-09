Sommervibes & Branchenpower: Das FMP Sommerfest 2025 brachte die Community zusammen

Sommerstimmung, Branchenaustausch und persönliche Begegnungen standen im Mittelpunkt des FMP Sommerfests 2025, zu dem das Forum Media Planung (FMP) ins Red Bull Media House einlud. Knapp 200 Gäste aus Medien, Marketing und Kommunikation folgten der Einladung – bei kühlen Drinks, DJ-Sound und entspannter Atmosphäre mitten im grünen Prater.

Petra Hofstätter und Katharina Fröhlich, die beiden Vorstandsvorsitzenden des FMP, begrüßten die Gäste gemeinsam mit Stefan Ebner (Red Bull Media House) und blickten anschließend auf ein intensives erstes Halbjahr zurück. Drei TALK-Veranstaltungen zu Themen wie Lebensphasen, Social Media-Ethik und Medienfreiheit wurden bereits erfolgreich umgesetzt – stets mit Fokus auf aktiver Beteiligung der Community.

Die Stärkung des echten Dialogs liegt dem Vorstand besonders am Herzen. „Wir möchten nicht nur reden – sondern auch zuhören. Und zwar immer besser“, betonte Katharina Fröhlich. Dass neue, interaktive Elemente in den TALKs von der Community gut angenommen werden, sei ein starkes Signal – und zugleich Motivation, diesen Weg weiterzugehen.

Petra Hofstätter wagte auch einen Ausblick auf das, was noch kommt: Am 16. September diskutiert der nächste FMP TALK unter dem Titel „Brand vs. Performance“, ob und wie sich langfristige Markenarbeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durchsetzen kann. Am 14. Oktober wird es dann, wie Hofstätter verriet, „something completely different“. Und im November folgt mit der Media Night das nächste Branchen-Highlight, inklusive der Wahl zur Media Persönlichkeit, dem Unwort und der/dem Panelist:in des Jahres. Zudem kündigte Hofstätter den geplanten „FMP Refresh“ an – eine inhaltliche und visuelle Weiterentwicklung des Vereins, die gegen Jahresende präsentiert wird.

Ein besonderer Dank galt auch in diesem Jahr den Partnern des FMP, die das Sommerfest möglich gemacht haben: Goldbach Austria GmbH als Haupt-Sponsor, Teads Austria, dem Red Bull Media House als Location-Host sowie der RTL AdAlliance, die in diesem Jahr als neuer Sponsor dazugestoßen ist.

Über das FMP Forum Media Planung:

Das FMP FORUM MEDIA PLANUNG besteht 2025 seit 57 Jahren und zeigt damit die nachhaltige Relevanz der Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Mediaplanung und Mediaforschung auf. Die fünf Themen-Cluster TALK, ACADEMY, BACKSTAGE, FORUM und FUN bieten den FMP-Mitgliedern das Forum zum Networken, Austauschen, Diskutieren, Ideen bekommen und Profitieren.

