Österreich bleibt unter den Top 20 der innovativsten Länder weltweit

Österreich bestätigt seine Position unter den innovativsten Ländern der Welt und belegt im soeben veröffentlichten Global Innovation Index 2025 Platz 19 von 139 bewerteten Volkswirtschaften. Damit gehört die Republik weiterhin zu den Innovation Leaders, wie sie in der Studie definiert werden – jene Top-25-Länder mit den stärksten Innovationsleistungen weltweit. Der Global Innovation Index wird jährlich von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), der französischen Business School INSEAD und der Cornell University herausgegeben.

Solide Position im Mehrjahresvergleich

Besonders stark punktet Österreich in den Bereichen Forschung & Entwicklung, bei Patenten sowie bei grundlegender Infrastruktur. In allen bewerteten Kategorien liegt das Land deutlich über dem europäischen Durchschnitt – einen markanten Rückgang verzeichnet Österreich laut der Studie allerdings bei der Verfügbarkeit von Risikokapital. Im Vergleich zum Vorjahr rutschte Österreich im Gesamtranking zwei Plätze zurück – von Rang 17 auf 19. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt jedoch eine stabile Position in der internationalen Spitzengruppe: Seit 2020 platzierte sich Österreich stets auf den Rängen 17 bis 19.

Finanzierungshürden als Innovationsbremse

Eine besondere Herausforderung für die heimische Innovationslandschaft war schon bisher der Mangel an Risikokapital. Nun verzeichnet die Studie einen weiteren Rückgang bei Venture Capital Deals– also der Bereitstellung von Risikokapital für Start-ups. Mit -25,8 % zwischen 2023 und 2024 drückt er das österreichische Ergebnis nach unten.

Die Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung sind ein bekanntes Problem der österreichischen Innovationslandschaft. Besonders für Start-ups ist es herausfordernd, Investorinnen und Investoren zu finden, was sich negativ auf die Gesamtbewertung auswirkt.

„Der Global Innovation Index bestätigt Österreichs starke Position als Innovationsstandort. Aber er zeigt auch klar auf, wo wir ansetzen müssen – bei der Verfügbarkeit von Kapital für junge und innovative Unternehmen“, betont Stefan Harasek, Präsident des Österreichischen Patentamts. „Unsere international anerkannten Forscherinnen und Forscher sowie die hohe Qualität unserer Erfindungen bieten ein enormes Potenzial – eines, das wir mit Nachdruck unterstützen, um Impulse für eine starke Wirtschaft zu setzen.“

Gezielte Maßnahmen für Innovation

Die Bundesregierung hat die Finanzierungsproblematik erkannt und bereits konkrete Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ein zentraler Baustein ist IP Finance, das im aktuellen Regierungsprogramm verankert ist und nun umgesetzt wird. Künftig soll es möglich sein, immaterielle Vermögenswerte wie Patente und andere geistige Eigentumsrechte in die Bilanz aufzunehmen.

Innovationsminister Peter Hanke meint anlässlich des Erscheinens des globalen Innovationsrankings: „Der Global Innovation Index bestätigt: Österreich ist stark in Forschung, Entwicklung und Infrastrukturen. Jetzt geht es darum, mit diesen Stärken noch mehr Innovationsleistungen zu erzielen und gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Die Regierung investiert deshalb weiterhin auf hohem Niveau in Forschung und Technologie. Im Rahmen einer neuen Industriestrategie starten wir eine Schlüsseltechnologie-Offensive und unterstützen bei der Industrie- Transformation in den Kernsektoren.“

Das Österreichische Patentamt

10.204 Innovationen im Jahr 2024, 245 Expertinnen und Experten für Patente, Marken, Designs, Künstliche Intelligenz, Software, Maschinenbau, Pharmazie, Elektrotechnik und jedes andere technische Gebiet. Großes Beratungsangebot und Förderprogramme, wie den Patent.Scheck sowie Workshops in der IP-Academy für IP-Profis und Einsteiger:innen. Website: https://www.patentamt.at