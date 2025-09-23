MEGABOARD präsentiert den ersten photovoltaisch betriebenen MEGAscreen – der „Green MEGAscreen“ und setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Der Green MEGAscreen verbindet modernste Werbetechnologie mit nachhaltiger Energieversorgung aus Sonnenenergie und stellt einen wegweisenden, bahnbrechenden Schritt in Richtung umweltbewusster Aussenkommunikation dar.

Dieser innovative Werbeturm an der A2 ist der erste seiner Art und stellt einen Meilenstein für nachhaltige Kommunikation dar. Der Green MEGAscreen beweist eindrucksvoll, dass sich Umweltbewusstsein und kreative Werbung hervorragend miteinander vereinbaren lassen. Er bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Botschaften nicht nur effektiv zu platzieren, sondern dabei auch aktiv zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beizutragen.

„Wir wollten ein starkes Zeichen setzen – für unsere Umwelt, aber auch für die Branche“, sagt Hansjörg Hosp, CEO von MEGABOARD. „Der Green MEGAscreen beweist, dass digitale Aussenwerbung und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sein müssen. Im Gegenteil: Sie eröffnen völlig neue Möglichkeiten für verantwortungsbewusste Markenkommunikation.“

Neben seiner Umweltfreundlichkeit überzeugt der Green MEGAscreen durch brillante Bildqualität, flexible Einsatzmöglichkeiten und ein modernes Design. Unternehmen können so ihre Werbebotschaften wirkungsvoll präsentieren – und dabei gleichzeitig ein starkes Signal für Klimaschutz und Innovation senden. Mit dem Green MEGAscreen setzt MEGABOARD einen neuen Branchenstandard und plant, den Anteil nachhaltig betriebener Werbeflächen in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen.

