BCM-Awards 2025

Drei Mal Gold und 15 Mal Silber für Österreich

Hoch über den Dächern Münchens hat das Content Marketing Forum e.V. (CMF) am 09. Oktober die Goldpreise der 23. Best of Content Marketing Awards vergeben – erstmals nicht nur für den etablierten BCM-Award, sondern als Awardfamilie auch für die beiden neuen Wettbewerbe „Best of Corporate Print“ (BCP) und „Best of Influencer & Content Creators“ (BICC). Insgesamt 39 Goldpreise und drei Grands Prix gingen an Unternehmen und Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum. Drei davon nach Österreich.



„Ein hervorragendes Ergebnis für unsere Länderwertung in diesem Jahr: Insgesamt 18 Projekte hatten wir in den drei Awards auf der Shortlist stehen, das heißt drei Mal Gold und 15 Mal Silber für Rot-Weiß-Rot – das kann sich sehen lassen“, kommentiert Martin Distl, Österreich-Vorstand des CMF. „Ganz stark: Das Abschneiden in den Bereichen Lifestyle und Tourismus. Zwei von drei Goldpreisen des BCM gingen in dieser Kategorie nach Wien.“



Das Triple-Gold für Österreich:

Equal Play Day von Österreichische Lotterien – win2day und Jung von Matt Donau GmbH | dentsu Austria GmbH | The Odd GmbH

von Österreichische Lotterien – win2day und Jung von Matt Donau GmbH | dentsu Austria GmbH | The Odd GmbH BAHÖ: Gegensätze suchen Gemeinsamkeiten von WienTourismus und Raven and Finch

von WienTourismus und Raven and Finch Deepfake mit Tiefgang – Wie der EY KI-Boy das Cyber Lab zum internen Hit machte von Ernst&Young Österreich



Das Besondere an diesem Award-Jahrgang insgesamt: „Es gibt keine Seriensieger, die acht, neun oder zehn Würfel mit nach Hause nehmen konnten“, sagt Olaf Wolff, Vorsitzender des CMF. Die Serviceplangruppe erzielte mit sechs Goldpreisen das beste Agenturergebnis, die Hamburger Agentur Pilot und die Züricher Agentur Schroten holten jeweils Gold und einen Grand Prix. Axel Springer Corporate Solutions und die Profilwerkstatt durften mit zwei goldenen Würfeln die Heimreise antreten, ebenso wie die Deutsche Bahn, die noch einen Grand Prix on top bekam und das erfolgreichste einreichende Unternehmen war.



„Im Vergleich zu früheren Jahren ist die Bandbreite der Einreicher und der Projekte deutlich größer geworden“, kommentiert Peter Matz, BCM-Beauftragter des CMF. „Dank der neuen Differenzierung der Awards haben neben den großen Playern auch viele ganz kleine und spezialisierte Agenturen eingereicht – und einige goldene Würfel geholt.“ Im BCP-Award wurden acht Projekte mit Gold ausgezeichnet, im BICC-Award waren es vier und ein Grand Prix. Das Gros von 27 Goldpreisen und zwei Grands Prix entfiel auf den klassischen BCM-Award.



Die Ergebnisse im Detail sind als Shortlist und im digitalen Gewinnermagazin auf der BCM-Website zu finden.

Die Best of Content Marketing-Awardfamilie:

Die BCM-Awards sind eine Awardfamilie, bestehend aus dem etablierten Dach-Award „Best of Content Marketing“ (BCM) und den beiden neuen Awards „Best of Influencer & Content Creators“ (BICC) und „Best of Corporate Print (BCP)“. Alle drei Wettbewerbe heben aus allen relevanten Arbeiten der inhaltsgetriebenen Kommunikation im deutschsprachigen Raum die Besten der Besten auf die Bühne. Als einzige Awards stellen sie in der Jurierung konsequent die Inhalte in den Fokus.

Der Juryprozess und die Bewertungskriterien sind transparent. Über die Preisvergabe in den ausgeschriebenen Kategorien entscheiden Fachjurys mit mehr als 200 Juror:innen. Alle Einreicher:innen bekommen ein hochwertiges Feedback zu ihren Arbeiten, die Goldgewinner:innen erhalten Punkte in diversen Rankings, unter anderem im Horizont Kreativranking. Die Awards sind nicht gewinnorientiert.