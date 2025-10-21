COPE erweitert sein Netzwerk

Mit dem Wiener Bezirksblatt gewinnt das COPE-Netzwerk einen weiteren starken Medienpartner. Ab sofort ist die Website wienerbezirksblatt.at über Österreichs größte Online-Vermarktungsgemeinschaft buchbar.

Die Plattform ist das digitale Zuhause der gleichnamigen Gratiszeitung und liefert lokale Nachrichten, Veranstaltungstipps und Service-Inhalte für alle Wiener Bezirke. Ergänzt wird das Angebot durch Ressorts wie Chronik, Sport, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik, Service und Gewinnspiele.

Lokale Stärke – digitale Reichweite

Das Wiener Bezirksblatt ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der Wiener Medienlandschaft. Online bündelt wienerbezirksblatt.at alles, was Wien bewegt – von aktuellen Nachrichten über kulturelle Highlights und gesellschaftliche Entwicklungen bis hin zu Gewinnspielen und Service-Themen für den Alltag. Mit eigener Berichterstattung aus allen 23 Bezirken ist das Medium so nah an den Menschen wie kaum ein anderes.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Wiener Bezirksblatt eine traditionsreiche Wiener Medienmarke für unser COPE-Netzwerk gewonnen zu haben. Die lokale Stärke des Mediums kombiniert mit unserem reichweitenstarken Vermarktungs-Setup eröffnet Werbetreibenden attraktive Möglichkeiten, Zielgruppen punktgenau in ihrem Lebensumfeld anzusprechen.“

Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin von COPE

Das Medium erreicht im Quartalsschnitt 558.604 Unique User (7,74 % Nettoreichweite)* und verstärkt damit das Angebot an regionalen Qualitätsmedien im COPE-Netzwerk. Insgesamt können Werbetreibende über das COPE-Netzwerk 5,29 Mio. Unique User (73,4 % Nettoreichweite)** ansprechen.

„Das Wiener Bezirksblatt begleitet die Wienerinnen und Wiener seit vielen Jahren mit Informationen und Service aus ihrer direkten Lebenswelt. Die Kooperation mit COPE ist für uns ein wichtiger Schritt in die digitale Zukunft: Wir stärken unsere Marke im Online-Bereich, bauen unsere Position als führendes regionales Medium in Wien weiter aus und schaffen zusätzliche Reichweite – ohne unsere lokale Verwurzelung aus den Augen zu verlieren.“

Thomas Strachota, Geschäftsführer Wiener Bezirksblatt

Vielfältige Werbemöglichkeiten

Auf wienerbezirksblatt.at stehen alle gängigen Display-Formate zur Verfügung. Darüber hinaus werden künftig auch Sonderplatzierungen und innovative Werbemöglichkeiten integriert. Damit fügt sich das Portal nahtlos in das Premium-Publisher-Umfeld des COPE-Netzwerks ein, das für Qualität, Transparenz und Brand Safety steht.

* Quelle: Reppublika QS 2 2025

** Quelle: ÖWA 2025-II

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir konzipieren, erstellen und vermarkten Inhalte für Social Media, Magazine, Webseiten und das COPE-Netzwerk – das größte Mediennetzwerk Österreichs mit mehr als 100 Online-Medien. Bei uns steht Hands-On-Mentalität im Mittelpunkt. Kein Schnickschnack, nur klare Kommunikation für Marketing & Sales. Weniger reden, mehr machen. Wir denken umsetzungsorientiert und bringen jedes Projekt erfolgreich zum Abschluss. Unser Team besteht aus fast 100 Experten aus 12 Ländern. #handsononly copegroup.com.