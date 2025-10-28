ORF-Enterprise und RTL AdAlliance vereinbaren strategische Vermarktungspartnerschaft

Internationale Agenturen und Werbekunden können ab sofort noch einfacher das lineare und digitale Werbeinventar rund um das Programmangebot des österreichischen Medienkonzerns, um News, Sport, Unterhaltung und Service buchen

ORF-Enterprise, Vermarktungstochter des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens ORF, kooperiert ab sofort mit RTL AdAlliance. Im Rahmen der Partnerschaft ergänzt der internationale Vermarkter der RTL Group sein Portfolio für Werbekunden außerhalb Österreichs um das nationale Werbeangebot des größten Medienkonzerns im Land. Dazu gehören die reichweitenstarken TV Programme ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT +, sowie die beliebten Radiosender Hitradio Ö3 und FM4. Zudem werden mit ORF ON und ORF Sound die meistgenutzten Streamingplattformen Österreichs, sowie das größte Nachrichtenangebot ORF.at auch im Portfolio der RTL AdAlliance verfügbar sein.

Das umfangreiche Medienportfolio des ORF umfasst preisgekrönte Programminhalte: erstklassige Informationsangebote wie Nachrichten und Analysen, sowie journalistische Reportagen, mittreißende Live-Sport-Berichterstattung, sowie hochwertige Dokumentationen, und viele exklusive Entertainmentangebote. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte der in Österreich führende Fernsehsender ORF 2 in der Zielgruppe 12+ durchschnittlich 37,6 Prozent Tagesreichweite. Mit einer täglichen Nutzung von 55,8 Prozent liegt die ORF Radioflotte in der österreichischen Bevölkerung (10+) auf Platz 1. Hitradio Ö3 ist mit 30,1 Prozent Tagesreichweite der erfolgreichste nationale Radiosender Österreichs. Das ORF.at-Network ist mit einer Monatsreichweite von 72,92 Prozent das meistgenutzte Nachrichtenangebot des Landes.

Quellenangaben:

AGTT TELETEST 2.0, Evogenius M³; 1.1.-30.6.2025

Radiotest 2025_2 (2024/2025)

ÖWA Ø Monatsreichweite für Q1 und Q2/2025 (Basis: Österr. Internetnutzer:innen ab 14 Jahre)

Zitate

Oliver Böhm, CEO ORF-Enterprise: „Der ORF steht für hochwertige, glaubwürdige sowie faktenorientierte Programminhalte, die auch durch einen lebendigen journalistischen Diskurs entstehen. Mit RTL AdAlliance haben wir einen globalen Partner an unserer Seite, der unsere internationalen Ambitionen im werbefinanzierten Medienmarkt hervorragend ergänzt und den es dieser Form vor zwei Jahren noch nicht gegeben hätte. Werbekunden im Ausland können jetzt sehr viel leichter auf unsere Werbeumfelder in den Bereichen TV, Digital Video, Radio/Audio und Online zugreifen.“

Heinz Mosser, CFO ORF-Enterprise: „Die RTL AdAlliance ist eine Erfolgsstory – der ORF ist ein Erfolgsgarant für Vielfalt, Qualität und verlässlich objektiven Journalismus. Eine tolle und logische Kooperation, die auch internationalen Werbekunden eine Top-Alternative für deren Spendings bietet.“

Stéphane Coruble, CEO RTL AdAlliance: „Unsere exklusive Partnerschaft mit ORF-Enterprise ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie, Broadcaster-Allianzen auf europäischer Ebene kontinuierlich auszubauen. Der ORF steht für den renommierten, traditionsreichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gilt als Synonym für Premium-Inhalte in Österreich. Unser interoperables europäisches Medienportfolio ist schon jetzt eine wettbewerbsfähige Alternative zu den großen globalen Digitalplattformen.“

Oliver Vesper, Deputy CEO & CDO RTL AdAlliance: „Wir freuen uns sehr über die exklusive Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise. Als RTL AdAlliance ist es uns ein zentrales Anliegen, die strategische Relevanz des ORF-Programms, des größten Medienunternehmens Österreichs, international zu unterstreichen und in unserem Portfolio sichtbar zu machen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Bedeutung europäischer Medien im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu stärken.“

Im umfangreichen europäischen Total Video-Angebot von RTL AdAlliance, das für internationale Werbekunden einheitlich, messbar und markensicher ist, sind neben dem neuen Inventar von ORF über ORF-Enterprise, auch die von RTL Deutschland, ITV (Großbritannien), RAI (Italien), Atresmedia (Spanien), DPG Media (Belgien und Niederlande), Groupe M6 sowie FranceTV Publicité (beide Frankreich) gebündelt.

