RTL AdAlliance Programmpräsentation

RTL AdAlliance stellt in Wien die TV-Programm-Highlights sowie die Wachstumsstrategie für die neue Season 2026 vor

Der internationale Vermarkter der RTL Group präsentierte in Wien die erste RTL AdAlliance Night und stellte vor über 500 Gästen der nationalen und internationalen Werbe- und Marketingbranche die kommenden Programm-Highlights sowie die zentralen Wachstumsfelder für 2026 vor. Zu den mittlerweile 15 vermarkteten Broadcastern zählen die Brands von RTL Deutschland: RTL, VOX, NITRO, RTLup, RTLsuper & Toggo, ntv, RTL+ sowie RTLZWEI, SKY, SPORT1, Canal+, R9, kroneTV, oe24.TV, DMAX und TLC. Ergänzt wird dieses Portfolio durch eine Vielzahl an digitalen Brands.





Die RTL AdAlliance Night 2025 stand ganz im Zeichen von Total Video, das sich interaktiv, digital und grenzüberschreitend in einem modernen, internationalen Setting präsentierte.

Wir haben uns umgehört!

Strategie 2026: Total Video, Internationalität, Digitalisierung





Mit klarem Fokus auf Total Video, der Internationalisierung des Portfolios und dem konsequenten Ausbau digitaler Vermarktungsangebote positioniert sich die RTL AdAlliance als unverzichtbarer Partner für die Werbewirtschaft im europäischen Markt. Als Flagship für glaubwürdige Medienmarken bietet das Unternehmen eine vertrauensvolle Alternative zu den US-Tech-Giganten.





2026 liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt u. a. auf Smart Audiences, die datengestützte Zielgruppenansprache über alle Screens hinweg ermöglichen. Hinzu kommt die Erweiterung des programmatischen Geschäfts, sowie der Ausbau von Addressable TV und der Streaming-Plattform RTL+ in Österreich. Darüber hinaus startet RTL AdAlliance eine neue Händlermarketing-Lösung, mit der Werbebotschaften mit Addressable TV im linearen Fernsehen lokal ausgespielt werden können – ein wichtiges Angebot speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs).

Mit dem integrierten Total Video-Angebot – von linearem TV über Addressable TV bis hin zu Streaming und digitalen Plattformen – liefert der nationale und internationale Vermarkter Reichweite, Qualität, Datenkompetenz und Vertrauen aus einer Hand.





Neues Management-Team ab 2026





Ein besonderer Moment war die „Punkt 12“-Sondersendung, die das langjährige Wirken von Walter Zinggl würdigte. Nach fast 13 Jahren an der Spitze der RTL AdAlliance in Österreich und über vier Jahrzehnten in der Medienbranche übergibt er Ende 2025 an ein neues Management-Team: Elisabeth Frank (Managing Director Austria), Claudia Ostermann-Schabata (VP & Deputy Managing Director Austria) und Oliver Vesper (International Managing Director). Bis Ende 2026 wird Walter Zinggl das Unternehmen weiterhin beratend begleiten.

Ein Event inspiriert von „The New Life of the Living Room “





Das Eventsetting orientierte sich an der internationalen RTL AdAlliance Studie „The New Life of the Living Room“ und erweckte das Wohnzimmerkonzept zum Leben: Statt klassischer Bestuhlung konnten die Gäste selbst wählen, wie sie die Inhalte erleben wollen – auf Sofas, Sesseln, Sitzsäcken oder Liegestühlen. Für Gesprächsstoff sorgte eine Live-Tattoo-Session, die das Event auf besondere Weise bereicherte. Zahlreiche Screens und moderne Kopfhörer-Technologie ermöglichten ein perfektes Seh- und Hörerlebnis.





Schon zu Beginn sorgte ein Live-Graffiti-Sprayer für urbanes Flair und eine moderne Markenwelt. Die Wiener Werkshallen boten den perfekten Rahmen, um die RTL- Welt in all ihrer Vielfalt zu erleben – international und ausgesprochen unterhaltsam. Unter den prominenten Gästen waren Moderator Jan Köppen, TV-Ikone Arabella Kiesbauer, Spitzenkoch Toni Mörwald sowie Dartprofi Max Hopp vertreten. Für die passenden Tanzbeats sorgte DJ Giulia Siegel.

Portfolio-Highlights 2026

Sämtliche Sender aus dem RTL AdAlliance Portfolio in Österreich präsentierten in interaktiven Areas ihre Programm-Highlights 2026.

Mehr Informationen auf der Webseite rtl-adalliance.at.

