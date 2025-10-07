Stimme, sprechen und Kommunikation dürfen nicht dem Zufall überlassen werden

Bei Auftritten in Videos, Interviews oder Podcasts ist es wichtig, sich verständlich und professionell zu präsentieren. Erklärt Jutta Talley, Atem-, Sprech-, Stimmlehrerin und systemische – SG zertifizierte – Supervisorin, im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.



In Ihrem Buch „Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos“ erläutert die Expertin, was CEOs sowie Fach- und Führungskräfte beachten müssen, um in Podcasts und Videos professionell und souverän aufzutreten. Denn der Auftritt von Unternehmensvertretern in diesen Formaten ist nicht mehr nur ein Hype, sondern fester Bestandteil einer zeitgemäßen Unternehmenskommunikation. Und das unabhängig davon, ob sie sich nach innen oder nach außen richtet und welche Stakeholder oder Themen sie adressiert. „Die eigene Zielgruppe am Mikrofon und vor der Kamera zu überzeugen, funktioniert nach speziellen Regeln, und nicht allen fällt der Auftritt hier leicht.“ So die Expertin.

Weitere interessante Themen finden Sie hier