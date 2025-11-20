„Wirkungsvolles Marketing entsteht dort, wo Strategie, Kultur und Umsetzung zusammenspielen“

Ein Gespräch mit Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE, und Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von COPE, über moderne Marketingberatung, Team-Transformation und den Marketing-Reife-Check.

Frau Kubin, COPE ist als größte Content-Marketing-Agentur Österreichs bekannt. Warum engagiert sich Ihr Team auch im Bereich strategischer Marketingberatung?



Eva Maria Kubin: Weil gute Kommunikation mehr braucht als Kreativität. Viele Unternehmen arbeiten enorm engagiert, stoßen aber an Grenzen – etwa, weil Strukturen gewachsen sind oder der Blick fürs große Ganze fehlt. Wir leiten selbst ein Unternehmen und wissen: Wirkung entsteht erst, wenn Strategie, Prozesse, Teamkultur und Umsetzung wirklich zusammenspielen. Genau hier setzen wir mit unserer Beratung an.

Was heißt das konkret – wie unterstützen Sie Unternehmen dabei?



Nicola Dietrich: Wir begleiten Marketing- und Kommunikationsteams strategisch und organisatorisch. Das reicht von der Entwicklung klarer Marketingstrategien über den Aufbau von Content- und Channel-Strukturen bis hin zu Leadership- und Skill-Trainings. Unser Anspruch ist, dass jede Strategie operationalisierbar ist – also wirklich auf den Boden gebracht werden kann.

Klingt nach einem sehr individuellen Ansatz. Wie starten Sie typischerweise eine Zusammenarbeit?



Kubin: Mit einem klaren Blick in den Spiegel: dem Marketing-Reife-Check. Er zeigt, wo Teams heute stehen, welche Stärken sie bereits haben und wo sie Potenzial liegen lassen. Die Auswertung gibt ein objektives Bild entlang von drei Säulen – Strategie, Umsetzung und Zusammenarbeit & Kultur – und macht sichtbar, wo man gezielt ansetzen kann.

Was unterscheidet diesen Check von klassischen Audits oder Benchmarkings?



Dietrich: Wir bewerten nicht nur Zahlen oder Tools, sondern das Zusammenspiel. Es geht um die Frage: Wie gut ist das Marketing mit den Business-Zielen verbunden? Wie stark ist die Lern- und Innovationskultur? Wie verlässlich greifen Prozesse ineinander? Der Check schafft gemeinsame Sprache und Orientierung – und das ist die Grundlage, um wirksam zu werden.

Wie reagieren Kund:innen auf die Ergebnisse?



Kubin: Meist mit Erleichterung. Viele spüren intuitiv, dass etwas hakt, können es aber nicht benennen. Nach dem Check haben sie ein klares Bild und wissen, wo sie starten können – ob in einem zweistündigen Expert:innengespräch oder in einem Vertiefungs-Workshop. Es geht nicht um Kritik, sondern um Entwicklung.

Wie verändert sich dadurch die Rolle des Marketings im Unternehmen?



Dietrich: Marketing wird stärker als strategische Führungsfunktion verstanden. Wenn Teams ihre Strategie, Daten und Inhalte sauber miteinander verzahnen, werden sie zum echten Business-Treiber. Wir erleben immer wieder, dass Kund:innen danach schneller entscheiden, mutiger kommunizieren und ihre Ressourcen gezielter einsetzen.

Was zeichnet COPE in diesem Beratungsumfeld besonders aus?



Kubin: Unsere Hands-on-Mentalität. Wir kommen aus der Praxis – von der Strategie bis zur Kampagnenumsetzung – und wissen, was im Alltag funktioniert. Wir reden nicht nur, sondern machen auch gern … und das mit pragmatischen Lösungen, die Wirkung zeigen.

Dietrich: Und wir bringen beides zusammen: strategische Tiefe und kreative Exzellenz. Durch unser Netzwerk aus über 100 Premium-Medien und knapp 100 Expert:innen haben wir einen einzigartigen Blick auf Daten, Inhalte und Kanäle. So entsteht Beratung, die inspiriert – und gleichzeitig umsetzbar ist.

COPE Facts:

Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der digitalen Vermarktung mit mehr als 2.000 Kampagnen pro Jahr

Teil der Styria Media Group, einem der größten Medienkonzerne Österreichs

Österreichs größtes Vermarktungsnetzwerk mit über 100 digitalen Qualitätsmedien

Rund 100 Marketing-Expert:innen, Autor:innen & Designer:innen im Team

Pionier in Native Advertising und Sponsored Content

Erster Anbieter von Programmatic Advertising in AT

Social Media Expert:innen für LinkedIn bis TikTok

COPE Innovative AdLab: COPE entwickelt Werbeformate, die Preise gewinnen

Einziger Vermarkter in Österreich mit eigenem AdOps-Team und Technologie-Stack aus dem europäischen Raum

Key Note Speaker auf internationalen AdTech-Konferenzen

12 Sprachen im Team

Mehr als 400 internationale Marketing-Awards

Weitere Infos: copegroup.com