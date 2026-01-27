B2B Marketing Forum 2026: DMVÖ bringt Branche in Wien zusammen

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) startet 2026 ein neues Konferenzformat für B2B-Marketing in Wien. Beim B2B Marketing Forum stehen Strategien, Technologie und Markenführung ebenso im Mittelpunkt wie Best Practices und Panels.

Am Donnerstag, 23. April 2026, lädt der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) gemeinsam mit MOMENTUM Wien zum ersten „B2B Marketing Forum“ ins Haus der Ingenieure in der Wiener Innenstadt. Das eintägige Format richtet sich an B2B-Marketing-Verantwortliche aus Industrie und Handel sowie an Agenturen und Dienstleister.

Inhaltlich setzt die Veranstaltung auf Keynotes, Panels und Best Cases rund um performanceorientierte B2B-Marketing-Strategien. Thematisiert werden unter anderem modernes B2B-Marketing, Leadgenerierung, B2B-Branding, datengetriebene Ansätze sowie Multichannel-Strategien. Vor dem Hintergrund von Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und zunehmend datenbasierten Entscheidungsprozessen soll das Forum den fachlichen Austausch fördern und Know-how für die Weiterentwicklung des B2B-Marketings in Österreich bündeln.

Als Vortragende angekündigt sind unter anderem Gerhard Kürner (506.ai), Wilfried Lechner (Wienerberger), Nicole Schlögl-Slavik (Österreichische Post), Peter Felsbach (voestalpine), Anita Paic (WienTourismus), Ricardo-José Vybiral (KSV1870) sowie Alexandra Vetrovsky-Brychta (CELUM, DMVÖ-Präsidentin).

Termin: Donnerstag, 23. April 2026, 8:30 bis 17:00 Uhr



Ort: Haus der Ingenieure Wien, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien



Registrierung: b2bmarketingforum.at