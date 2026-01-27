Audio Analyzer: Privatradios erreichen im Q4 2025 Rekordwerte

Die am Audio Analyzer teilnehmenden Privatradios haben im vierten Quartal 2025 nach eigenen Angaben neue Höchstwerte erzielt. Ausgewiesen werden knapp 29 Millionen Sessions sowie eine Gesamthördauer von nahezu 43 Millionen Stunden.

Die am „Audio Analyzer“ beteiligten österreichischen Privatradios haben im vierten Quartal 2025 laut aktueller Ausweisung ein neues Hoch bei der Nutzung erreicht. Demnach wurden österreichweit knapp 29 Millionen Sessions (über 60 Sekunden) gemessen.

Im selben Zeitraum lag die durchschnittliche Hördauer bei rund 90 Minuten, die Gesamthördauer aller teilnehmenden Sender bei beinahe 43 Millionen Stunden. Im Quartalsvergleich hätten die teilnehmenden Sender damit ihre Reichweiten weiter ausgebaut, heißt es in der Mitteilung.

Die Veröffentlichung umfasst laut Aussender Daten zu Sessions (Woche, zwei Wochen, Monat), Sessionlänge sowie Hörstunden (Woche, zwei Wochen, Monat) und ist auf audio-analyzer.at nach Sendermarken tabellarisch abrufbar. Die Leistungswerte der Online-Audio-Angebote werden einheitlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Audio-Plattformanbieter Audalaxy erhoben und von Quantyoo geprüft.

Andrea Heidrich, Geschäftsführerin der RIG Radio Innovations GmbH, spricht von „neuerlich steigenden Reichweiten“ und einem „schönen Jahresauftakt für 2026“. Radio sei aufgrund von Nähe zu den Hörerinnen und Hörern, Relevanz und Authentizität weiterhin ein fixer Bestandteil im persönlichen „Mediamix“.