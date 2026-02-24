CheckBar: APA bringt Fact-Checking in den Unterricht

Mit „CheckBar“ bringt die APA Recherche- und Fact-Checking-Methoden in Schulen und Klassenzimmer. Die kostenlose Plattform richtet sich an Lehrkräfte sowie Jugendliche und soll helfen, Desinformation sicherer zu erkennen.

Kostenloses Angebot für Schule und Freizeit



Digitale Medienbildung wird zunehmend zur Schlüsselkompetenz, wenn es darum geht, Desinformation und Fake News einzudämmen. Die APA startet mit „CheckBar“ eine kostenlose Media-Literacy-Plattform für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Module von Journalismus-Grundlagen bis KI-Erkennung



Die Plattform soll Recherchetechniken aus der APA-Redaktion breiter zugänglich machen. „CheckBar“ bietet mehrere Module mit Themenbereichen und Werkzeugen: von Grundlagen des Journalismus und Fact-Checkings über „Suchen wie ein Profi“ und „Bildsuche“ bis zu Methoden, Falschnachrichten auch ohne Tools – mit Logik und Hausverstand – besser zu erkennen. Auch Hinweise zum Erkennen von KI-Inhalten sind Teil des Angebots.

Acht Unterrichtseinheiten und interaktive Elemente



Für Lehrkräfte stehen acht komplette Unterrichtseinheiten mit Beispielen und Variationsmöglichkeiten bereit, die sich kombinieren lassen. Quizzes und animierte Kurzvideos richten sich direkt an Jugendliche und sollen Interesse für Faktencheck und digitale Recherche wecken. Zusätzlich können sich Schülerinnen und Schüler auf der Website auch unabhängig vom Unterricht durch Inhalte klicken und Wissen festigen.

Workshops als Basis, Förderung durch IFCN



Der Entwicklung der Inhalte gingen Workshops voraus, die vom Projektpartner Digitaler Kompass konzipiert wurden. Dabei wurden Wünsche und Erwartungen von Lehrkräften und Jugendlichen an eine künftige Plattform erhoben. „Angesichts der Unmengen an KI-generierten Inhalten auf den diversen Plattformen ist der Erwerb von Medienkompetenz das Gebot der Stunde. Mit CheckBar geben wir Jugendlichen die richtigen Werkzeuge in die Hand, damit sie sich sicher durch den digitalen Raum bewegen können“, sagt Christian Kneil, stellvertretender Chefredakteur der APA.

„CheckBar“ wurde durch eine Förderung des in den USA ansässigen International Fact-Checking Networks (IFCN) ermöglicht, von dem auch APA-Faktencheck zertifiziert ist.

Sämtliche Materialien und Unterrichtseinheiten sind auf www.checkbar.at für Interessierte kostenlos abrufbar.