Wie gewinnen Unternehmen heute Talente, wenn der heimische Arbeitsmarkt leergefegt ist? Und woran scheitert internationales Recruiting in der Praxis am häufigsten – an der Suche, an der Bürokratie, an der Integration?

Otto Koller, Herausgeber des MedienManager spricht im Video-Interview mit Frederic Metlewicz, CEO Talent & Care darüber, wie Fachkräfte-Recruiting aus dem Ausland strategisch angegangen werden kann – und welche Stellschrauben für Unternehmen entscheidend sind, damit aus Interesse auch tatsächlich Beschäftigung wird.

Im Interview erklärt Frederic Metlewicz realistische Wege zum Ziel: Welche Länder, Profile und Zeitachsen in der Praxis Sinn ergeben, wie Unternehmen vom ersten Kontakt bis zum Start strukturiert vorgehen können, was Betriebe (und Kandidaten) vorher klären sollten, damit es später nicht kippt und warum Integration, Sprache und Betreuung oft über Erfolg oder Abbruch entscheiden.

Wer wissen will, wie internationales Recruiting planbar wird – und welche Fehler sich mit der richtigen Vorbereitung vermeiden lassen – sollte sich dieses Gespräch ansehen.

Weitere interessante Interviews: