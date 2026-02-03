Marketing Club startet TALK-Jahr mit Fokus auf Marken-Authentizität

Der Marketing Club Österreich ist mit dem Digital Marketing Experts TALK „Marken-Authentizität statt KI-Einheitsbrei“ ins Jahr 2026 gestartet.

In Wien diskutierten rund 110 Marketingverantwortliche, wie sich KI im Marketing nutzen lässt, ohne Profil und Markenidentität zu verlieren.

Beim Digital Marketing Experts TALK des Marketing Club Österreich (MCÖ) drehte sich alles um die Frage, wie künstliche Intelligenz im Marketing Effizienz bringt, ohne die Markenführung zu verwässern. Gemeinsam mit Co-Host otago begrüßte der MCÖ knapp 110 Marketingverantwortliche im „Jaz in the city“ zum Austausch über Chancen, Grenzen und Anforderungen an markenkonformen KI-Einsatz.

Im Zentrum stand die zunehmende Austauschbarkeit KI-generierter Inhalte – oft als „AI Slop“ diskutiert – und die Herausforderung, Skalierung mit einer klaren, wiedererkennbaren Markenidentität zu verbinden. Als entscheidender Hebel für 2026 wurde Marken-Authentizität hervorgehoben: In einem Umfeld, in dem generischer Content digitale Kanäle füllt, steigt der Druck, Haltung, Tonalität und Positionierung konsequent zu schärfen.

Anja und Julie Teßmann, Gründerinnen von SISTERHOOD, skizzierten in ihrem Talk, warum „echte Identität“ für Marken an Bedeutung gewinnt – und wie Teams KI strategisch so einsetzen können, dass sie die eigene DNA unterstützt, statt sie zu verwischen. Anja Teßmann sagte: „KI verstärkt, was da ist. Wenn du keine Markenbotschaft oder Haltung hast, verstärkt sie genau das: generisches Mittelmaß.“

Diskutiert wurde unter anderem, wie sich KI in Marketingprozesse integrieren lässt, um markenkonformen Content zu skalieren, ohne an Profil zu verlieren. Auch die Frage nach DSGVO-konformen Workflows sowie europäischen Alternativen zu US-Plattformen spielte eine Rolle – ebenso die Abgrenzung zwischen Automatisierung und bewusster Markenführung. Der Fokus lag laut Veranstalter auf Anwendbarkeit und strategischem Nutzen für den Marketingalltag.

Einen Ausblick auf das Programm 2026 gab Stephan Kreissler, MCÖ-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Digital Marketing Experts TALKS. „Heuer stehen wieder sieben Termine mit klaren digitalen Schwerpunktthemen an. Unser Anspruch ist es, aktuelle Entwicklungen nicht isoliert zu betrachten, sondern gemeinsam mit Fachexpert:innen aus dem Beirat einzuordnen und für die Praxis greif- und anwendbar zu machen“, so Kreissler.

Neben dem fachlichen Input bot der Abend Raum für Diskussionen, Fragen und Networking – als Kern des Formats, das Wissenstransfer und Austausch verbinden will.

Marketing Club Österreich

Der Marketing Club Österreich ist seit knapp 70 Jahren die Expert:innen-Plattform der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche. Eine der wesentlichen Säulen des Clubs ist der Wissenstransfer in Kombination mit gewinnbringendem Networking. So werden den rund 1.300 Mitgliedern jährlich mehr als 40 Veranstaltungen zu marketingrelevanten Themen geboten – darunter Fachvorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und zahlreiche Weiterbildungsangebote wie der bereits 2018 etablierte „Digital Marketing Booster“ oder das ESG- und Nachhaltigkeitsseminar „Certified Sustainability Experts-Program“ für Marketing- und Kommunikationsexpert:innen. Neben Fachwissen und Networking bietet der Club seinen Mitgliedern auch kostenlosen Rechtsservice, vergünstigte Konditionen für Branchenevents wie den Staatspreis Marketing und Green Marketing Award sowie einen Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Marketingszene. Weitere Informationen unter www.marketingclub.at.