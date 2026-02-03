Warum Radio für KMU ein relevanter Werbekanal bleibt

Der Radiotest 2025_4 unterstreicht die breite tägliche Nutzung von Radio in Österreich: In der Bevölkerung ab 10 Jahren liegt die Tagesreichweite bei 74,7 % – das entspricht knapp 6,1 Mio. Menschen, die täglich Radio hören. Gleichzeitig bleibt die Nutzungsintensität hoch: Im Schnitt werden 195 Minuten pro Tag Radio gehört (10+).

Die wichtigsten Radiotest-Fakten

Für KMU sind vor allem jene Kennzahlen relevant, die Reichweite und Kontaktchancen im regionalen Markt beschreiben. Der Radiotest definiert Tagesreichweite als Personen, die „gestern“ mindestens eine Viertelstunde Radio bzw. einen Sender genutzt haben; der Marktanteil beschreibt den Anteil an der gesamten Hördauer.

Der Methodensteckbrief weist für 2025_4 einen Erhebungszeitraum Jänner bis Dezember 2025 und eine Mixed-Method (telefonisch CATI + online CAWI) aus – mit 23.834 Interviews (10+) bzw. 11.583 Interviews (14–49).

Was das für KMU konkret bedeutet

1) Hohe tägliche Abdeckung – auch für lokale Märkte



Die ausgewiesene Tagesreichweite (10+) zeigt, dass Radio in Österreich täglich einen großen Teil der Bevölkerung erreicht. Für KMU ist das besonders dann relevant, wenn es um schnelle Bekanntheit und regionale Aktivierung (z. B. Aktionen, Events, Neueröffnung, saisonale Angebote) geht.

2) Lange Nutzungsdauer erhöht Kontaktchancen



Mit rund drei Stunden täglicher Nutzung (195 Minuten) ist Radio nicht nur reichweitenstark, sondern wird auch intensiv genutzt. Das ist für KMU wichtig, weil Kampagnen damit über den Tag verteilt wiederholt sichtbar werden können – etwa im Berufsverkehr oder im Tagesverlauf.

3) Zielgruppen- und Bundesländerperspektive erleichtert treffsichere Mediapläne



Die Pressegrafiken weisen Reichweiten und Marktanteile auch nach Bundesländern aus. Damit lassen sich – je nach Geschäftsgebiet – Sender/Verbünde so auswählen, dass sie zur regionalen Nachfrage und zur Kernzielgruppe passen.

4) Vergleichbarkeit zwischen Anbietern unterstützt Budgetentscheidungen



Mehrere Marktteilnehmer veröffentlichen Radiotest-Ergebnisse, darunter RMS Austria und der ORF (inklusive Auswertungen der ORF-Enterprise). Für KMU erleichtert das die Einordnung: Welche Reichweite ist in der eigenen Region realistisch, und welche Kombination passt zu Ziel, Zeitraum und Budget.

Weitere Informationen unter: https://rms-austria.at/mediaservice/radiotest