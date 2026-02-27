Online Marketing Trends 2026

eMinded-Studie zeigt: Trotz KI-Suche, sinkender Klickzahlen und wachsender Unsicherheit investieren Unternehmen weiter in SEO und SEA – Performance bleibt der Fixpunkt in unsicheren Zeiten

Über eMinded

eMinded steht seit 2015 für exzellentes Performance Marketing aus München. Die inhabergeführte Agentur kombiniert tiefe Expertise in Online-Marketing-Kanäle mit einem umfassenden Verständnis für dieGeschäftsmodelle ihrer Kunden. Dabei agiert das Unternehmen unabhängig in der Beratung und zugleich agil wie ein Startup. Das hochqualifizierte Team aus 20 erfahrenen Strategen und innovativen Talenten entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die gezielt auf individuelle Herausforderungen eingehen.

Zu den Kunden der Agentur zählen Unternehmen wie MTU Aero Engines und die Stadtsparkasse München sowie zahlreiche mittelständische Innovationstreiber der deutschen Wirtschaft wie Arri, Godelmann, Metzler oder Thinkowl. Für sie macht eMinded weit mehr als nur Werbung, sondern löst Probleme: Die Performance vor den Augen, den Kundenerfolg im Sinn.

Weitere Informationen: https://eminded.de/