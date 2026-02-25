Wie Marie Franz Frauen in die Medien bringt

Wenn Sichtbarkeit kein Zufall ist, sondern Strategie: In diesem Interview spricht Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, mit Marie Franz, Gründerin von Pressegold.de. Marie hat sich einer Mission verschrieben, die in vielen Branchen noch immer unterschätzt wird: Unternehmerinnen mit klarem Profil, starken Angeboten und relevanten Geschichten in die Medien zu bringen – professionell, glaubwürdig und ohne laute Selbstdarstellung.

Im Gespräch geht es um die Frage, warum gute Pressearbeit mehr ist als ein hübscher Pressetext, welche Hürden speziell weibliche Unternehmerinnen beim Schritt in die Öffentlichkeit erleben – und wie sich diese Barrieren mit Struktur, Storytelling und dem richtigen Mindset überwinden lassen. Marie Franz gibt Einblicke in ihre Arbeit, spricht über typische Fehler, die sie immer wieder sieht, und darüber, wie aus leisen Expertinnen sichtbare Stimmen werden. Ein Interview über Haltung, Handwerk und die Kraft von Medienpräsenz.

