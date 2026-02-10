Safer Internet Day: Februar wird in Österreich zum Aktionsmonat
Am 10. Februar findet der Safer Internet Day statt – heuer zum 23. Mal. Weil der Aktionstag in mehreren Bundesländern in die Schulferien fällt, wird in Österreich der gesamte Februar zum Safer-Internet-Monat erklärt. Saferinternet.at und Partner bewerben Aktionen, Unterrichtsmaterialien und Workshops.
Am 10. Februar 2026 wird der internationale Safer Internet Day begangen – bereits zum 23. Mal. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Together for a better internet“ und richtet den Fokus auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. In Österreich sind dazu zahlreiche Aktivitäten angekündigt.
Ziel sei es, junge Menschen in ihrer Medienkompetenz zu stärken, Risiken besser einschätzen zu können und Rechte wie Verantwortung im Netz bewusster wahrzunehmen. Laut Aussendung sind Schulen, Jugendorganisationen, Initiativen, Unternehmen und Privatpersonen eingeladen, sich mit eigenen Projekten, Workshops oder Informationsangeboten zu beteiligen.
Da der Safer Internet Day heuer in vielen Bundesländern in die Schulferien fällt, wird in Österreich – mit Unterstützung des Bildungsministeriums – der gesamte Februar zum „Safer-Internet-Monat“ erklärt. Themen, die dabei im Mittelpunkt stehen, sind unter anderem Künstliche Intelligenz, das Erkennen von Fake News, intensive Smartphone-Nutzung, Cybermobbing und der sichere Umgang mit sozialen Netzwerken.
Für Kinder und Jugendliche stellt Saferinternet.at unter anderem Online-Quizformate zur Verfügung. Eltern werden in neuen Broschüren mit Tipps zum Umgang mit Smartphone, Tablet und Spielekonsum im Familienalltag adressiert. Zudem verweist Saferinternet.at auf eine aktuelle Studie zu „KI-Chatbots als Alltagsbegleiter für Jugendliche“, die online abrufbar ist.
Begleitend werden Anreize für die Beteiligung gesetzt: Schulen und Jugendeinrichtungen, die bis 11. März 2026 Aktivitäten umsetzen und dokumentieren, können laut Aussendung Preise gewinnen – darunter Medienausstattungen im Wert von je 500 Euro, Workshops (gesponsert von A1) sowie Besuche bei Microsoft in Wien.
A1 verweist in diesem Zusammenhang auf den „A1 digital.campus“, der in Österreich kostenfreie Schulworkshops zu digitalen Themen organisiert. „Mit dem vielfältigen Angebot unseres A1 digital.campus bieten wir das ganze Jahr über Kindern, Jugendlichen sowie Pädagoginnen, Pädagogen und Erziehungsberechtigten ein umfassendes Kursangebot“, sagt Daniela Fritz, Head of ESG bei A1 Österreich.
Saferinternet.at bietet nach eigenen Angaben ganzjährig Informationsmaterialien, Unterrichtspakete und Workshops an und ist die österreichische Informationsstelle im EU-weiten Safer-Internet-Netzwerk (Insafe).
