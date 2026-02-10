WerteSchaffer Award zeichnet werteorientiertes Unternehmertum aus

NetzwerkGold und Digistore24 rufen den WerteSchaffer Award ins Leben. Ausgezeichnet werden Unternehmer, die wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung, Qualität und gesellschaftlichem Beitrag verbinden. Bewerbungen sind bis 20. Februar 2026 möglich.

Mit dem WerteSchaffer Award wollen NetzwerkGold und Digistore24 „werteorientiertes Unternehmertum im digitalen Raum“ sichtbar machen. Im Mittelpunkt stehen nicht Umsatz oder Reichweite, sondern Wirkung: Prämiert werden Unternehmer, die Verantwortung, Produkt- und Servicequalität sowie einen gesellschaftlichen Beitrag nachweisen.

Laut den Initiatoren basiert der Award auf einem mehrstufigen Auswahlverfahren. In einer ersten Präqualifizierung beantworten Bewerber strukturierte Fragen – etwa zu Wirkung, Qualität, Kundenorientierung, Stabilität des Geschäftsmodells, Vision und gesellschaftlicher Relevanz. Ergänzend sollen belegbare Beispiele wie Kundenstimmen, Fallstudien oder öffentliche Bewertungen eingereicht werden.

Aus den Einreichungen werden 30 Unternehmer nominiert. Vergeben werden Auszeichnungen in fünf Kategorien; zusätzlich ist ein Gesamtpreis vorgesehen, der die Punkte aus den Kategorien zusammenführt. Die Kategorien lauten: „Wertbeitrag & Impact“, „Produkt- und Servicequalität & ehrliche Vermarktung“, „Kundenzentrierung & Support“, „Nachhaltiger Geschäftserfolg & Langfristigkeit“ sowie „Vision & gesellschaftlicher Beitrag“.

Die Preisverleihung ist für den 9. Mai als Abendgala im Hilton Munich Airport in München angekündigt. Im Vorfeld findet das „Bühnengold Event“ von NetzwerkGold statt, bei dem Unternehmer aus dem Netzwerk Impulse geben.

NetzwerkGold beschreibt sich als Unternehmernetzwerk für Menschen, die wirtschaftlichen Erfolg mit Haltung verbinden wollen. Digistore24 ist eine Plattform für Zahlungsabwicklung und Automatisierung digitaler Produkte und übernimmt dabei unter anderem rechtliche, technische und administrative Prozesse. Beide Initiatoren verweisen auf ihren Anspruch, Qualität, Seriosität und nachhaltige Geschäftsmodelle stärker sichtbar zu machen.