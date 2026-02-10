Siteware aktualisiert KI-Plattform und betont DSGVO-Konformität

Die Siteware GmbH hat eine neue Version ihrer KI-Plattform vorgestellt und positioniert sie als DSGVO-konforme KI-Infrastruktur für Unternehmen in Europa. Im Zentrum stehen ein Editor, mit dem sich Assistenten per natürlicher Sprache erstellen lassen, sowie ein zentraler Chat-Zugang zu mehreren KI-Modellen.

Die Siteware GmbH hat den Launch einer neuen Version ihrer KI-Plattform bekanntgegeben. Das Unternehmen positioniert das Update als DSGVO-konforme KI-Infrastruktur für europäische Unternehmen und will damit einen einheitlichen Zugang zu verschiedenen KI-Anwendungsformen und „führenden KI-Modellen“ bieten. Genannt werden unter anderem Einsatzbereiche wie Chat, Formular, Workflow und Voice in einem System.

Im Mittelpunkt der neuen Version steht der „Siteware Editor“. Laut Aussendung sollen Fachanwender ohne Programmierkenntnisse damit in kurzer Zeit KI-Assistenten sowie Prozessautomatisierungen erstellen und anpassen können – etwa per natürlicher Sprache oder Diktat. Die technische Konfiguration könne automatisiert im Hintergrund erfolgen oder bei Bedarf manuell über Modelle und Systemparameter ergänzt werden.

Ergänzend ist der „Siteware Chat“ zentral in der Plattform verfügbar. Der Chat-Assistent bündelt laut Hersteller mehrere Modelle in einer Oberfläche und soll automatisiert das passende Modell auswählen, um Ergebnisqualität und laufende Kosten zu optimieren. Siteware adressiert damit nach eigenen Angaben Unternehmen, die KI einsetzen wollen, dabei aber Tool-Vielfalt und unterschiedliche Arbeitsweisen reduzieren möchten.

„Mit der neuen Version von Siteware kann jeder Mitarbeiter ganz einfach neue, individuelle KI-Assistenten erstellen und bearbeiten. Ganz ohne Code-Erfahrung“, sagt Andreas Jansen, CEO der Siteware GmbH. Ziel sei eine Infrastruktur-Lösung, die „unabhängig und souverän“ bis hin zu einer individuellen Workflow-Automationsplattform ausgebaut werden könne.

Das Release richte sich insbesondere an Anforderungen rund um Datenschutz, Governance und skalierbare Einführung in Teams. KI solle nicht als Sammlung einzelner Tools betrieben werden, sondern als integrierte Infrastruktur mit zentraler Steuerung und standardisierten, reproduzierbaren Abläufen.

Für den Einstieg nennt Siteware ein transparentes Preismodell: Ein Unternehmen könne für 19,90 Euro pro Monat (monatlich kündbar) beliebig viele Mitarbeitende einladen; hinzu kommen Tokenkosten für die Nutzung der Technologien. Siteware versteht sich als europäische Alternative zu stark an einzelne Anbieter gebundenen KI-Lösungen und adressiert laut Aussendung Mittelstand und größere Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und Integration.

Die Siteware GmbH wurde nach eigenen Angaben im Januar 2025 gegründet und sieht den Produktlaunch als Übergang von der Entwicklungs- in die Skalierungsphase. Als erste vertragliche Vereinbarungen nennt das Unternehmen unter anderem eine Kooperation mit der Loco-Soft GmbH sowie Projekte mit kommunalen Verwaltungen und Unternehmenskunden.

Weitere Infos: https://www.siteware.io/