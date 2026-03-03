Scoring Big: AppsFlyer-Report zum Marketing rund um das Turnier 2026

AppsFlyer veröffentlicht mit Sensor Tower und M+C Saatchi Performance den Report „Scoring Big“. Der Leitfaden bündelt Analysen aus Milliarden Installationen und Conversions rund um das Männerturnier 2022 und leitet daraus ein Framework für Planung, Aktivierung und Retention bis 2026 ab.

AppsFlyer hat gemeinsam mit Sensor Tower und M+C Saatchi Performance den Report „Scoring Big: The Complete Marketer’s Guide to the World’s Top Soccer Event“ veröffentlicht. Der Leitfaden richtet sich an Marketingverantwortliche und zeigt, wie sich das weltweit größte Fußballturnier 2026 für messbares Wachstum nutzen lässt – von der kurzfristigen Nachfrage rund um Spiele bis zur langfristigen Bindung.

Grundlage sind vollständig anonymisierte und aggregierte Daten aus Milliarden App-Installationen sowie Remarketing-Conversions. Der Report baut auf Erkenntnissen rund um das Männerturnier 2022 auf und soll Marken helfen, ungenutzte Potenziale zu identifizieren. Im Fokus stehen Strategien, um Aufmerksamkeitsspitzen über Kanäle wie Streaming, CTV, Mobile, Retail und digitale Ökosysteme in höhere Retention und einen gesteigerten Customer Lifetime Value (LTV) zu überführen.

„Mit 104 Spielen in drei Ländern und 16 Städten wird das weltweit größte Fußballereignis 2026 größer als je zuvor sein. Für Marken entsteht ein seltenes, fünf Wochen andauerndes Zeitfenster globaler Aufmerksamkeit und hoher kommerzieller Intensität. Scoring Big macht deutlich: 2026 darf nicht als kurzfristiger Sprint verstanden werden – es ist ein Marketing-Stresstest und zugleich Antreiber“, sagt Aliaksei Ustauski, Director of Sales Strategy bei AppsFlyer. „Erfolg setzt voraus, Kampagnen lokalisiert und skalierbar auszusteuern, sämtliche Touchpoints über Streaming, CTV, Mobile und Retail hinweg zu orchestrieren und die Performance klar, transparent und belastbar zu messen“, ergänzt Ustauski.

Nachfrage-Peaks rund um Spiele – und was daraus entsteht



Der Report beschreibt „Micro-Windows“ im Turnierzeitraum – Zeitfenster mit besonders hoher Kauf- und Nutzungsintention. Entscheidend sei, diese Impulse strategisch zu nutzen, um über den Moment hinaus Wirkung zu erzielen.

So verzeichneten Streaming-Apps am Eröffnungstag des Turniers 2022 laut Report ein Installationsplus von 46 Prozent; in der ersten Woche lagen die Installationen demnach konstant 41 Prozent über dem Durchschnitt (jeweils im Vergleich zum November-Durchschnitt). Live-Momente könnten die User-Akquise beschleunigen – sofern Zugang und Onboarding reibungslos funktionieren.

Im Retail-Bereich lagen Shopping-App-Installationen 2022 dem Report zufolge zwei- bis dreimal so hoch wie 2021 (Vergleich Ende November bis Ende Dezember 2022 mit demselben Zeitraum 2021). Die Überschneidung mit Black Friday und Cyber Week habe Wettbewerb und Sichtbarkeit zusätzlich erhöht und kurzfristige Kaufentscheidungen beschleunigt.

Für Food Delivery weist die Analyse global am Eröffnungstag ein Plus von 15 Prozent aus (gegenüber dem November-Durchschnitt). In Südamerika sei über das gesamte Turnier hinweg das stärkste Wachstum gemessen worden: plus 6,7 Prozent. Fußballkultur habe dort nicht nur intensivere Nutzung, sondern auch Neukundengewinne begünstigt, so die Einordnung.

Ein weiteres Feld: Wett-Apps. In den USA seien die Downloads von Betting-Apps um 57 Prozent gestiegen, Sessions um 15 Prozent. Der Report sieht hier zwar zusätzliche Nachfrage, gleichzeitig aber eine Lücke zwischen initialer Neugier und nachhaltiger Nutzung.

Auch News und Gaming werden als Wachstumstreiber genannt: Sport-News-Installationen stiegen am Eröffnungstag um 72 Prozent und lagen in Woche eins weiterhin 56 Prozent über dem Durchschnitt (gegenüber November-Durchschnitt). Sport-Gaming-Apps kamen auf plus 18 Prozent gegenüber dem November-Durchschnitt und blieben in Woche eins neun Prozent darüber.

Framework: drei Phasen bis zur Retention nach dem Abpfiff



Neben den Marktdaten liefert „Scoring Big“ ein Playbook entlang einer ganzheitlichen Funnel-Strategie. In der Pre-Event-Phase empfiehlt der Report, frühzeitig zu investieren, solange Media-Kosten niedriger sind und Aufmerksamkeit schrittweise steigt. Während des Events gehe es um Aktivierung in Echtzeit rund um Schlüsselspiele, wenn Aufmerksamkeit in planbaren Wellen kulminiert. Post-Event soll Retention gezielt gesteuert und Engagement abgesichert werden – damit Reichweite in nachhaltiges Wachstum übergeht.

Zudem betont der Report, physische und digitale Touchpoints stärker zu verbinden und Performance über eine „Measurement-Trifecta“ zu prüfen: Attribution, Incrementality-Tests und Media Mix Modeling (MMM).

Jonathan Briskman, Director of Market Insights bei Sensor Tower, verweist auf verändertes Nutzungsverhalten: „Sportfans erleben große Turniere nicht auf einem einzigen Screen. Sie wechseln zwischen TV, Mobile und Web. Genau das muss sich in der Mediaplanung widerspiegeln. Die größten Potenziale liegen oft angrenzend an die Fan-Interaktion: Essen bestellen, Wetten platzieren, Reisen buchen oder Live-Ergebnisse verfolgen. Erfolgreiche Strategien verknüpfen diese Momente zu einer konsistenten Customer Journey.“

Jonathan Yantz, Managing Partner bei M+C Saatchi Performance, hebt die operative Umsetzung hervor: „Turnierphasen bedeuten hohe Wettbewerbsintensität und schnelle Creative-Ermüdung. Marken mit der besten Performance planen frühzeitig, testen lokalisierte Creatives systematisch und aktivieren authentisch entlang kultureller Nuancen, Community-getriebener Kommunikation und Creator Content, der plattformspezifisch produziert wird.“

Methodologie



Der Report basiert auf vollständig anonymisierten und aggregierten Messdaten von AppsFlyer. Analysiert wurden 19.000 Apps, 4,8 Milliarden Installationen und 4 Milliarden Remarketing-Conversions innerhalb eines 91-Tage-Fensters rund um das Männerturnier 2022 – 31 Tage vor Beginn, während der Spiele sowie 31 Tage nach Abschluss.

Ergänzende Insights zu mobilen Apps und digitaler Werbung stammen von Sensor Tower. Die App-Daten wurden über Mobile App Insights erhoben und umfassen Downloads im iOS App Store und bei Google Play, In-App-Käufe sowie aktive Nutzer von Dezember 2021 bis August 2024. Digitale Werbeimpressions in den USA stammen aus Pathmatics by Sensor Tower und decken ausgewählte digitale Kanäle wie Desktop, Mobile, Social und OTT ab. Die Klassifizierung der Apps erfolgte anhand der Sensor Tower App-IQ-Taxonomie mit Abdeckung von über 100 Ländern.

Zum Report



„Scoring Big: The Complete Marketer’s Guide to the World’s Top Soccer Event“ ist hier abrufbar.