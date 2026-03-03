INFOSCREEN zeigt zum Frauentag Portraits prägender Österreicherinnen

INFOSCREEN widmet den Tagen rund um den 8. März einen Themenschwerpunkt und rückt verdienstvolle Österreicherinnen ins Bild. Neben Tipps und Serviceformaten stehen digitale Portraits von Pionierinnen, Eisbrecherinnen und Mutmacherinnen im Mittelpunkt – zu sehen auf fast 5.000 Screens im öffentlichen Verkehr.

INFOSCREEN setzt zum Internationalen Frauentag am 8. März einen Programmschwerpunkt, der Leistungen und Errungenschaften bekannter wie auch weniger bekannter Österreicherinnen sichtbar machen soll. „Wir wollen jene Leistungen und Errungenschaften bekannter und auch weniger bekannten Österreicherinnen zeigen, die unser Land Schritt für Schritt vorangebracht haben“, sagt Programmchefin Stefanie Paffendorf.

Der Schwerpunkt läuft von 2. März bis 8. März und ist auf fast 5.000 INFOSCREENs in ganz Österreich zu sehen. Neben klassischen Formaten wie Buch-, Hörspiel- und Veranstaltungstipps, „Zahl des Tages“ oder Quizfragen sind Portraits von vorbildlichen Österreicherinnen ein zentrales Gestaltungselement. In Kurzform stellt INFOSCREEN Persönlichkeiten wie Ute Bock, Johanna Dohnal, Viktoria Schnaderbeck oder Nicola Werdenigg vor. Die digitalen Portraits wurden von INFOSCREEN-Grafikdesignerin Anna Kaufmann gestaltet. Konzipiert wurde der Programmschwerpunkt von Kaufmann, Paffendorf und Corinna Köhldorfer, Teamleiterin der Redaktion des ÖFFI-TV.

Dass INFOSCREEN bei den Kurzvorstellungen auf eigens geschaffene Illustrationen setzt, ist laut Redaktion bewusst entschieden worden – selbst bei Persönlichkeiten, zu denen reichlich Bildmaterial vorhanden wäre. „Wir haben uns intensiv mit dem Leben und Wirken jener acht Österreicherinnen beschäftigt, die wir als Pionierinnen vorstellen. Die von Anna Kaufmann gestalteten Portraits spiegeln die facettenreichen Charaktere dieser Persönlichkeiten viel besser wider, als das ein Foto könnte“, so Paffendorf. Neben Bock, Dohnal, Nöstlinger, Schnaderbeck und Werdenigg werden auch Adelheid Popp, Amalie Seidel und Erika Wieser – Österreichs erste Kranführerin – portraitiert.

Bühne im öffentlichen Raum



Eine Woche lang werden die INFOSCREENs damit zur Bühne für exzellente, aber auch für „vergessene“ Frauen. Begleitend greift der Schwerpunkt weitere Themen über unterschiedliche Formate auf: Ein Hörspieltipp erinnert etwa an die in Wien geborene Kernphysikerin Lise Meitner, die mehrfach für den Nobelpreis nominiert war. Als Spieletipp ist das Quartett „Super Frauen“ (Laurence King Verlag) mit 44 internationalen Persönlichkeiten vertreten. Der Buchtipp verweist auf „Vergessene Heldinnen“ von Stefanie von Wietersheim, das Frauen porträtiert, die in der männerdominierten Geschichtsschreibung in den Hintergrund gedrängt wurden.

Zu sehen ist der Schwerpunkt laut INFOSCREEN in und um öffentliche Verkehrsmittel in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr – ebenso im City Airport Train (Wien Mitte–Flughafen) sowie an den Flughäfen Graz und Innsbruck.

Über INFOSCREEN



INFOSCREEN bezeichnet sich mit 1,99 Millionen Zusehern pro Woche als einziges Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum und wird in der Media-Analyse in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Das Netzwerk umfasst rund 4.918 Bildflächen in und um öffentliche Verkehrsmittel in mehreren österreichischen Städten sowie im City Airport Train und an den Flughäfen Graz und Innsbruck.