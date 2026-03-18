Viele Unternehmen investieren Zeit, Budget und Energie – und dennoch bleibt der gewünschte Erfolg oft aus. Woran liegt das?

Im exklusiven Video-Talk zwischen den beiden Co-Herausgebern des MedienManagers Otto Koller und Dominik Paulnsteiner geht es um die Frage, warum im Marketing selten der Einsatz fehlt, sondern vielmehr die klare strategische Linie. Es geht um blinde Flecken im Mittelstand, den richtigen Umgang mit Daten und die zentrale Frage: Wie wird Marketing endlich planbar und steuerbar?

Sie erfahren unter anderem:

warum künstliche Intelligenz ohne klare Strategie zum Risiko wird

weshalb Agenturen heute mehr denn je als strategische Partner gefragt sind

wie datengetriebenes Marketing echte Wettbewerbsvorteile schafft

und was Unternehmen konkret tun können, um ihr Marketing wieder unter Kontrolle zu bringen

Dieses Gespräch liefert keine theoretischen Konzepte – sondern zum 10-jährigen Jubiläum von DOMICOM – praxisnahe Einblicke aus über einem Jahrzehnt Erfahrung im datenbasierten Marketing.

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