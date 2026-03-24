B2B Marketing Forum startet am 23. April in Wien

Mit dem B2B Marketing Forum bekommt das Thema Business-to-Business-Kommunikation in Österreich ein eigenes Konferenzformat. Am 23. April 2026 diskutieren in Wien Vertreter von Unternehmen wie Agrana, Wienerberger, Canon, voestalpine, Palfinger oder Frequentis über Strategien, Sichtbarkeit und neue Anforderungen im B2B-Marketing.

B2B-Marketing steht oft vor anderen Herausforderungen als klassische Konsumgüterkommunikation: Kaufentscheidungen dauern länger, mehrere Personen sind in Prozesse eingebunden und Produkte oder Dienstleistungen sind häufig erklärungsintensiver. Dennoch ist das Thema auf vielen Branchenveranstaltungen bis heute vergleichsweise wenig präsent. In Wien startet deshalb mit dem B2B Marketing Forum am 23. April 2026 ein neues Konferenzformat, das sich gezielt an Marketing- und Kommunikationsverantwortliche im Business-to-Business-Bereich richtet.

Eigene Bühne für B2B-Kommunikation

Das eintägige Format steht unter der Schirmherrschaft des Dialog Marketing Verbands Österreich (DMVÖ) und will Vertreter aus Industrie, Handel, Agenturen und Dienstleistungsunternehmen zusammenbringen. Geplant sind Keynotes, Best Practices und Diskussionsrunden zu aktuellen Fragen rund um B2B-Marketing, Markenführung, Leadgenerierung, datengetriebene Kommunikation und Multichannel-Strategien.

Veranstaltungsort ist das Haus der Ingenieure in der Wiener Innenstadt. Inhaltlich und konzeptionell verantwortet wird das Forum von der B2B Marketing Expert Group im DMVÖ unter der Leitung von Martin Kernthaler, Head of Marketing bei Payback Österreich, gemeinsam mit der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien.

Unternehmen aus Industrie, Technologie und Dienstleistung auf der Bühne

Das Programm versammelt eine Reihe von Marketing- und Kommunikationsexperten aus österreichischen und internationalen Unternehmen. Erwartet werden unter anderem Wilfried Lechner von Wienerberger, Nicole Schlögl-Slavik von der Österreichischen Post, Armin Schlamp von Palfinger, Peter Felsbach von voestalpine, Alexandra Vetrovsky-Brychta von CELUM, Gabriele Schöngruber von Agrana, Fabienne Hamberg von Frequentis, Matthias Haberler von Canon Austria, Jürgen Eppinger von Rosenbauer sowie Prisca Sailer von Saubermacher.

Ergänzt wird das Line-up durch Vortragende aus Agenturen und Spezialunternehmen, darunter Gerhard Kürner von 506.ai, Florian Fischer von SlopeLift, Lorenz Thaden von Seiten-Werk, Peter Rosenkranz von media4more, Lukas Hetzendorfer von otago und Susanne Holzer von Liechtenecker. Damit will die Konferenz unterschiedliche Perspektiven auf die Entwicklung des B2B-Marketings zusammenführen – von Markenaufbau über Performance und Sichtbarkeit bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz.

Zwischen Markenführung, Leadgenerierung und KI

Inhaltlich setzt das B2B Marketing Forum auf eine Mischung aus strategischer Einordnung und Praxisbeispielen. Themen wie Vertrauen im B2B, digitale Sichtbarkeit, Customer Journey, E-Commerce, datenbasierte Kommunikation und der Einfluss von KI auf Marketingprozesse ziehen sich durch das Programm. Gerade für Unternehmen, deren Produkte komplex sind und deren Zielgruppen in längeren Entscheidungsprozessen agieren, gewinnen solche Fragen an Bedeutung.

Die Veranstalter positionieren das Forum damit als Fachkonferenz für jene Disziplin, die im österreichischen Konferenzbetrieb oft im Schatten klassischer B2C-Themen steht. Der Anspruch ist, Know-how zu bündeln, Erfahrungen aus der Praxis sichtbar zu machen und den Austausch innerhalb der heimischen B2B-Community zu stärken.

Premiere in Wien

Die Anmeldung für das B2B Marketing Forum 2026 ist über die Website der Veranstaltung möglich. Der reguläre Ticketpreis liegt laut Veranstalter bei 390 Euro netto, für DMVÖ-Mitglieder bei 290 Euro netto. Das Forum soll künftig jährlich stattfinden.

Über das B2B Marketing Forum:

Das B2B Marketing Forum (www.b2bmarketingforum.at) ist Österreichs einzige Fachkonferenz für Business-to-Business-Kommunikation. Veranstaltet von der B2B Marketing Expert Group im Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ), soll das Event ab sofort jährlich Marketing-Expert:innen, Führungskräfte und Innovator:innen zusammenbringen, um aktuelle Trends und Best Practices im B2B-Marketing zu beleuchten. Ziel der Veranstaltung ist es, Know-how zu teilen, den gegenseitigen Austausch zu fördern und die Professionalisierung des B2B-Marketings in Österreich weiter voranzutreiben. Das B2B Marketing Forum wird von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien (www.momentum.wien), die unter anderem die JETZT Konferenzen und die MARKETING X veranstaltet, in Szene gesetzt.

Über den DMVÖ:

Der Dialog Marketing Verband Österreich – DMVÖ (www.dmvoe.at) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Der DMVÖ versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ dem Branchennachwuchs seit nunmehr 15 Jahren eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist dem DMVÖ dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben.