ESG wird für Unternehmen zur Frage der Glaubwürdigkeit

Nachhaltigkeit ist für Unternehmen längst mehr als ein Image-Thema. Zwischen strengeren Vorgaben, wachsendem Greenwashing-Druck und wirtschaftlicher Unsicherheit wird ESG zunehmend zu einer strategischen und kommunikativen Herausforderung – auch für Marketing und PR.

Für Unternehmen wird ESG zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor. Wer Nachhaltigkeit frühzeitig strategisch verankert, kann Risiken besser abfedern, das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern stärken und die eigene Position im Markt festigen. Gleichzeitig wächst der Druck: Wirtschaftliche Unsicherheit, regulatorische Veränderungen und eine kritischere Öffentlichkeit machen das Thema komplexer. Genau an dieser Schnittstelle setzt das Certified Sustainability Experts-Program des Marketing Club Österreich an. Der nächste Weiterbildungsdurchgang startet am 13. April 2026.

Nachhaltigkeit unter verschärfter Beobachtung

Dass Nachhaltigkeit die Markenwahrnehmung und Kaufentscheidungen beeinflusst, ist inzwischen breit anerkannt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Unternehmen deutlich. Konsumenten reagieren sensibler auf unklare oder überzogene Umweltversprechen, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern sich laufend, und auch technologische Entwicklungen wie der Boom rund um künstliche Intelligenz werfen neue ökologische und gesellschaftliche Fragen auf.

Zusätzliche Dynamik bringt die EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“, die im Herbst in Kraft tritt. Vage Aussagen wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ geraten damit noch stärker unter Druck und müssen nachvollziehbar belegt werden. Der Handlungsbedarf ist auch deshalb hoch, weil ein EU-Screening zeigt, dass rund 42 Prozent der untersuchten Green Claims übertrieben, irreführend oder nicht belegbar sind.

Zwischen Kommunikationsaufgabe und Reputationsrisiko

Vor allem Marketing- und Kommunikationsverantwortliche stehen damit vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Sie müssen Orientierung geben, Transparenz schaffen und Nachhaltigkeit glaubwürdig in die Markenführung integrieren. In vielen Unternehmen fehlt es jedoch noch an Sicherheit in der praktischen Umsetzung: Welche Aussagen sind zulässig? Wie konkret müssen Nachhaltigkeitsclaims formuliert sein? Welche Daten sind nötig, um Aussagen belastbar zu machen? Und wie lassen sich komplexe ESG-Inhalte in Kampagnen, PR und Content verständlich übersetzen?

Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich, verweist in diesem Zusammenhang auf die wachsende Bedeutung glaubwürdiger Kommunikation. Fehlende Klarheit berge nicht nur rechtliche Risiken, sondern könne auch unmittelbar der Reputation schaden. Nachhaltigkeit werde damit zunehmend zur Vertrauensfrage für Marken. Gleichzeitig zeige sich, dass viele Unternehmen mit der Umsetzung und Kommunikation von ESG-Themen ringen, weil sich die Rahmenbedingungen laufend verändern.

Weiterbildung für nachhaltige Markenführung

Das Certified Sustainability Experts-Program des Marketing Club Österreich will Marketing- und Kommunikationsverantwortliche genau bei diesen Herausforderungen unterstützen. Der Lehrgang richtet sich an Fachleute, die Nachhaltigkeit nicht nur als Kommunikationsthema verstehen, sondern als festen Bestandteil moderner Markenführung. Vermittelt werden Fachwissen und Umsetzungskompetenzen rund um ESG und Nachhaltigkeit im Marketing, darunter Green Marketing, nachhaltige Markenführung, ESG-Regulatorik, Nachhaltigkeitsberichte sowie das Erkennen und Vermeiden von Greenwashing.

Barbara Niederschick, Lehrgangsleiterin des Programms, beschreibt das Angebot als Weiterbildung für Marketing- und Kommunikationsprofis, die Nachhaltigkeit strategisch im Unternehmen verankern wollen. Die Inhalte werden laut Veranstalter laufend an aktuelle Entwicklungen und rechtliche Rahmenbedingungen angepasst. Ziel ist es, Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Nachhaltigkeit langfristig im Unternehmen zu etablieren und glaubwürdig zu kommunizieren.

Praxisnahes Format mit Zertifizierungsoption

Das Programm kombiniert acht Live-Webinare, Online-Learning und zwei vertiefende Präsenzmodule im Mai. Vermittelt werden theoretische Grundlagen ebenso wie konkrete Werkzeuge für den Berufsalltag. Die Vortragenden kommen aus Kommunikation, Nachhaltigkeitsmanagement und Wirtschaft.

Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich, sieht in ESG eine zentrale Zukunftsfrage für Unternehmen und Marken. Entsprechend brauche es Marketingverantwortliche, die Nachhaltigkeit fundiert einordnen, strategisch denken und glaubwürdig kommunizieren können.

Abgeschlossen wird die Weiterbildung mit einer Teilnahmebestätigung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Zertifizierung als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte“ nach Austrian Standards. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten bietet der Marketing Club Österreich online an.

Über den Marketing Club Österreich

Der Marketing Club Österreich ist seit knapp 70 Jahren die Expert:innen-Plattform der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche. Eine der wesentlichen Säulen des Clubs ist der Wissenstransfer in Kombination mit gewinnbringendem Networking. So werden den rund 1.300 Mitgliedern jährlich mehr als 40 Veranstaltungen zu marketingrelevanten Themen geboten – darunter Fachvorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und zahlreiche Weiterbildungsangebote wie der bereits 2018 etablierte „Digital Marketing Booster“ oder das ESG- und Nachhaltigkeitsseminar „Certified Sustainability Experts-Program“ für Marketing- und Kommunikationsexpert:innen. Neben Fachwissen und Networking bietet der Club seinen Mitgliedern auch kostenlosen Rechtsservice, vergünstigte Konditionen für Branchenevents wie den Staatspreis Marketing und Green Marketing Award sowie einen Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Marketingszene. Weitere Informationen unter www.marketingclub.at.