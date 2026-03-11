Unternehmenskommunikation verändert sich: Immer häufiger sind es nicht mehr nur offizielle Unternehmensseiten, die Aufmerksamkeit erzeugen, sondern die Menschen hinter der Marke. Mitarbeitende, die auf LinkedIn über ihre Arbeit, ihre Branche und ihre Erfahrungen sprechen, entwickeln sich zu einer neuen, glaubwürdigen Kommunikationskraft. Eine Entwicklung die gerade für kleine und mittlere Unternehmen hohes Chancenpotential bietet.

Im aktuellen MedienManager-Talk spricht Herausgeber Otto Koller mit LinkedIn-Expertin Jasmin Schierer darüber, warum Corporate Influencer weit mehr sind als ein Social-Media-Trend. Es geht um Vertrauen, Sichtbarkeit und die Frage, wie Unternehmen ihre Fachkräfte zu authentischen Botschaftern entwickeln können – ohne großes PR-Budget, aber mit klarer Strategie.

Wer verstehen möchte, warum persönliche Profile auf LinkedIn oft mehr Wirkung entfalten als Unternehmensseiten und welche Chancen sich daraus speziell für KMU ergeben, sollte dieses Gespräch nicht verpassen.

Weitere interessante Interviews: