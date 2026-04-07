Corporate Influencer im Unternehmen aufbauen

Worauf es wirklich ankommt

Corporate Influencer – also Mitarbeitende, die auf Social Media als sichtbare Stimmen ihres Unternehmens auftreten – sind für viele Unternehmen kein neues Thema mehr.

Besonders auf LinkedIn hat sich dieses Modell in den vergangenen Jahren stark etabliert.

Die Frage ist daher längst nicht mehr, ob Mitarbeitende sichtbar werden sollten, sondern wie sich dieses Engagement sinnvoll und nachhaltig aufbauen lässt.

Denn eines zeigt sich in der Praxis schnell: Corporate Influencing funktioniert nicht durch Zufall. Ohne klare Struktur bleibt es oft bei einzelnen Aktivitäten ohne langfristige Wirkung.

Mit den richtigen Personen starten

Ein häufiger Fehler liegt bereits im Einstieg: Unternehmen versuchen, möglichst viele Mitarbeitende gleichzeitig einzubinden.

Erfolgreicher ist es, mit einer kleinen, passenden Gruppe zu starten. Entscheidend ist dabei weniger die Position im Unternehmen als die Bereitschaft, sich mit Themen sichtbar auseinanderzusetzen.

Ein guter Ausgangspunkt ist dabei das Beleuchten der eigenen Organisation: Wer ist bereits auf LinkedIn aktiv? Wer teilt vielleicht schon Inhalte, kommentiert Beiträge oder spricht über Themen aus dem Arbeitsalltag?

Diese Mitarbeitenden bringen oft bereits ein Grundverständnis für Plattform und Kommunikation mit und können gezielt weiterentwickelt werden.

Darüber hinaus eignen sich Personen, die:

Freude an Austausch und Kommunikation haben

fachlich etwas zu sagen haben

bereit sind, regelmäßig Impulse zu geben

Corporate Influencing lebt von Freiwilligkeit. Wer sich aus Überzeugung einbringt, bleibt langfristig aktiv und authentisch.

Themen klar definieren

Sichtbarkeit entsteht nicht durch einzelne Beiträge, sondern durch wiederkehrende Themen.

Unternehmen sollten daher gemeinsam mit ihren Corporate Influencern definieren:

Welche Themen passen zur jeweiligen Rolle?

Welche Inhalte sind für die Zielgruppe relevant?

Klare Themenfelder geben Orientierung und helfen dabei, kontinuierlich Inhalte zu entwickeln, ohne dass jeder Beitrag bei null beginnt.

Orientierung geben und Einstieg erleichtern

Corporate Influencer sind keine verlängerte Marketingabteilung. Zu enge Vorgaben führen schnell dazu, dass Inhalte austauschbar wirken oder gar nicht erst entstehen.

Was es stattdessen braucht, sind klare, unterstützende Rahmenbedingungen:

einfache Guidelines für Inhalte und Tonalität

Sicherheit bei rechtlichen Fragen

Klarheit darüber, was möglich ist und was nicht

Gleichzeitig kann der Einstieg aktiv erleichtert werden. Viele Mitarbeitende starten leichter, wenn erste Materialien zur Verfügung stehen, zum Beispiel:

passende Titelbilder oder Banner für Profile

Bildmaterial aus dem Unternehmen

erste Themenideen oder Formate

Diese Unterstützung senkt die Einstiegshürde und hilft, schneller ins Tun zu kommen.

Führungskräfte als Signalgeber

Ob Corporate Influencing im Unternehmen funktioniert, hängt stark davon ab, wie das Thema intern wahrgenommen wird.

Wenn Führungskräfte das Modell aktiv unterstützen oder selbst sichtbar sind, entsteht eine andere Dynamik. Sichtbarkeit wird dann nicht als Zusatzaufgabe gesehen, sondern als Teil moderner Kommunikation.

Zeit und Ressourcen mitdenken

Ein häufiger Stolperstein ist die Annahme, dass Corporate Influencing „nebenbei“ funktioniert.

Sichtbarkeit braucht Zeit für Themenfindung, für Austausch und Interaktion und für die Erstellung von Inhalten.

Unternehmen, die hier realistische Erwartungen setzen und kleine Zeitfenster ermöglichen, schaffen bessere Voraussetzungen für langfristige Aktivität.

Kleine Schritte statt große Programme

Nicht jedes Unternehmen braucht sofort ein umfassendes Corporate Influencer Programm.Oft reicht es, mit wenigen Personen zu starten, erste Erfahrungen zu sammeln und das Modell schrittweise weiterzuentwickeln.

So entsteht eine Entwicklung, die zur Unternehmenskultur passt und langfristig getragen wird.

Typische Fehler vermeiden

In der Praxis zeigen sich immer wieder ähnliche Herausforderungen:

zu starke Kontrolle durch das Unternehmen

fehlende Klarheit bei Themen und Erwartungen

zu hohe Erwartungen an schnelle Ergebnisse

fehlende interne Unterstützung

Corporate Influencing ist kein kurzfristiger Kanal, sondern ein langfristiger Aufbau von Sichtbarkeit und Präsenz. Und das braucht Struktur!

Corporate Influencer entfalten ihre Wirkung dann, wenn individuelle Stimmen und klare Rahmenbedingungen zusammenspielen.

Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Orientierung geben und gleichzeitig Raum für eigene Perspektiven lassen, schaffen eine stabile Grundlage für nachhaltige und vor allem authentische Sichtbarkeit.

So entsteht Schritt für Schritt eine sichtbare Kommunikation, die nicht nur vom Unternehmen kommt, sondern von den Menschen dahinter.

Über die Autorin:

Jasmin Schierer ist Gründerin der Wiener Social Media Agentur Hashtagchefin. Seit 2017 unterstützt sie Unternehmen dabei, Social Media im B2B nicht nur sichtbar, sondern strategisch erfolgreich zu nutzen. Mit ihrem Team entwickelt sie wirkungsvolle Content Strategien, begleitet Corporate Influencer Programme und macht Selbstständige, Marketingteams und Geschäftsleitungen fit für LinkedIn, Facebook und Instagram. Als Speakerin zeigt sie, wie Social Media heute wirklich funktioniert und warum Haltung, Klarheit und Persönlichkeit die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind.

Weiterführende Informationen: Website