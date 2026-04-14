Zwischen Anspruch und Realität

Studie untersucht die Zukunft von Green Marketing in Österreich

Green Marketing war in Marketing- und Werbekreisen in aller Munde. Dann schlug die heimische Wirtschaft auf dem harten Boden der Realität auf. Doch Nachhaltigkeit ist kein Trendthema, sondern Haltung und Notwendigkeit. Wo Green Marketing in Österreich aktuell steht und wie das Thema morgen in der Wirtschaft verankert sein wird, soll eine gemeinsame Studie von MOMENTUM Wien und FUTURESTRATEGIES zutage fördern.

Nachhaltigkeit ist im Marketing längst angekommen und steht gleichzeitig unter einem zunehmenden Rechtfertigungsdruck. Zwischen regulatorischen Anforderungen, wirtschaftlicher Unsicherheit, gesellschaftlicher Polarisierung und der anhaltenden Greenwashing-Debatte verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen über Nachhaltigkeit kommunizieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage: Wie wirksam ist Green Marketing heute und unter welchen Bedingungen kann Kommunikation über Nachhaltigkeit glaubwürdig und relevant bleiben? Um dieser Fragestellung und noch ganz vielen anderen Fragen in diesem Zusammenhang nachzugehen, haben die Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien und das Marketingstudio FUTURESTRATEGIES eine Green-Marketing-Studie initiiert, die im Frühjahr 2026 zutage fördern soll, wie Green Marketing in Österreich aktuell wahrgenommen, strategisch verankert und operativ umgesetzt wird.

Welche Rolle spielt nachhaltige Kommunikation im Marketingalltag?

„Uns interessiert nicht, ob Green Marketing existiert, sondern warum es oft nicht wirkt“, erklären Florian Schleicher, Gründer von FUTURESTRATEGIES sowie Maximilian Mondel, Co-Founder von MOMENTUM Wien: „Wir wollen verstehen, wo es konkret blockiert und was es braucht damit Unternehmen wieder glaubwürdig und mutig darüber sprechen können. Dazu zählt auch, wie stark das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeitsanspruch und kurzfristigen Geschäftszielen ist.“

Klares Ziel der Studie sei es, ein differenziertes Stimmungsbild unter Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen in Österreich zu zeichnen: „Wir möchten Orientierung schaffen, strategische Diskussionen fundieren und neue Perspektiven für eine wirksame, verantwortungsvolle Nachhaltigkeitskommunikation eröffnen – vor dem Hintergrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen Gesamtgemengelage.“

StudienteilnehmerInnen können Tickets für die MARKETING X gewinnen

Als Kooperationspartner für die Green-Marketing-Studie konnten MOMENTUM Wien und FUTURESTRATEGIES die Institutionen iab austria, Marketing Club Österreich und das Austrian Chapter der IAA gewinnen. Die Studie wird im Herbst 2026 im Rahmen eines Events präsentiert. Unter allen TeilnehmerInnen an der Studie werden übrigens fünf Tickets für die Marketingfachkonferenz MARKETING X (www.marketingx.at) am 13. und 14. Oktober in Wien verlost.

Hier geht’s zur Studie: https://momentum.wien/go/green-marketing-studie-2026/

Über MOMENTUM Wien:

MOMENTUM Wien (www.momentum.wien) ist die von Maximilian Mondel und Bernd Platzer 2017 gegründete Strategieberatung für Kommunikation. Das Portfolio von MOMENTUM Wien umfasst Public Relations, Corporate Communications, Marktkommunikation, Werbemarktstudien (MOMENTUM-Eigenstudien, aber auch Studien in Kooperation mit und im Auftrag von iab austria, OVK, DMVÖ, MCÖ, WKW und HUDI), Werbe- und Technologievermarktung (Zulu5) sowie die Veranstaltung von Fachkonferenzen (JETZT Konferenzen, MARKETING X) und Business Events (Marketing Leader of the year Awards, Digital Superhero of the year Awards, Tag der Marktkommunikation, Staatspreis Marketing + Marketingtag).

Über FUTURESTRATEGIES:

FUTURESTRATEGIES (www.future-strategies.com) ist das Marketingstudio von Florian Schleicher. Mit Workshops und klaren Strategien bringt Florian Inspiration, Klarheit und hilft Marken, Strategien in erlebbare Inhalte umzuwandeln, die Menschen bewegen – mit einem besonderen Augenmerk für Nachhaltigkeit. Seit 2008 arbeitete Florian für Marken wie McDonald’s, Greenpeace und Too Good To Go. Gemeinsam mit einem Team von sorgfältig ausgewählten ExpertInnen berät er jetzt Konzerne, Scale-Ups und politische EntscheidungsträgerInnen aus elf Ländern.