Tiroler Tageszeitung setzt Zeichen für Lokaljournalismus

Die Tiroler Tageszeitung begeht den ersten Tag des Lokaljournalismus in der DACH-Region mit mehreren Initiativen. Im Mittelpunkt stehen Alltagshelden, junge Zielgruppen, regionale Themen und Einblicke in journalistische Arbeit.

Lokaljournalismus als Beitrag zur pluralistischen Gesellschaft

Anlässlich des ersten Tags des Lokaljournalismus in der DACH-Region setzt die Tiroler Tageszeitung rund um den 5. Mai 2026 mehrere Initiativen. Ziel ist es, die Bedeutung hochwertiger Regional- und Lokalberichterstattung sichtbar zu machen.

„Qualitativer Journalismus – insbesondere auch auf regionaler und lokaler Ebene – ist unverzichtbar für eine funktionierende, pluralistische Gesellschaft“, sagt Silvia Lieb, Vorstandsvorsitzende der Moser Holding. Deshalb sei es der Tiroler Tageszeitung ein Anliegen, ein starkes Zeichen zu setzen.

TT-Verlagsgeschäftsführer Matthias Krapf verweist auf die tägliche Arbeit der Redaktion: „Für uns ist 365 Tage im Jahr ‚Tag des Lokaljournalismus‘, denn die Leidenschaft für die Themen, die Tirol bewegen, treibt unser gesamtes Team täglich an. Wir haben die Initiative jedoch auch genützt, um neue Ideen zu entwickeln und den direkten Austausch mit jüngeren Zielgruppen zu intensivieren.“

Alltagshelden aus Tirol im Fokus

Eine der Initiativen richtet sich direkt an die Leser der Tiroler Tageszeitung. Sie sind dazu aufgerufen, Alltagshelden aus ihrer unmittelbaren Umgebung zu nominieren. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die einen positiven Beitrag für ihre Gemeinschaft leisten.

Die Geschichten dieser Personen werden anschließend online sowie in der Printausgabe vorgestellt. Damit rückt die TT Menschen in den Vordergrund, deren Engagement im lokalen Umfeld oft besonders spürbar ist.

Pub-Quiz in Hall in Tirol

Am 5. Mai findet im Kulturlabor Stromboli in Hall in Tirol ein Pub-Quiz statt. Teams können dabei ihr Wissen über Tirol unter Beweis stellen. Die Fragen werden von der TT-Redaktion ausgearbeitet.

Mit dem Format verbindet die Tiroler Tageszeitung regionale Inhalte mit direktem Austausch und einem niederschwelligen Zugang zu lokalen Themen.

Kooperation mit Schülerinnen

Ein weiteres Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit einer Klasse der Mittelschule Kettenbrücke in Innsbruck. Gemeinsam werden Porträts über junge Tiroler Sportlerinnen erarbeitet.

Das Projekt soll herausragende Leistungen von Frauen im Sport würdigen und ihnen eine größere mediale Bühne geben. Zugleich bindet die Initiative junge Menschen aktiv in journalistische Arbeit und regionale Themen ein.

Einblicke in den Redaktionsalltag

Rund um den 5. Mai gewährt die Tiroler Tageszeitung über kurze Videoclips auf Social Media Einblicke in den Redaktionsalltag. Die Reels zeigen, wie Geschichten recherchiert, überprüft und aufbereitet werden.

Damit soll journalistische Arbeit transparenter und nahbarer gemacht werden. Die Clips richten sich insbesondere auch an jene Zielgruppen, die Medieninhalte zunehmend über soziale Plattformen nutzen.

Unterstützung durch Branchenverbände

Der Tag des Lokaljournalismus wird vom Verband Österreichischer Zeitungen, dem deutschen Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Verlegerverband Schweizer Medien unterstützt.

Mit den Initiativen rund um den Aktionstag unterstreicht die Tiroler Tageszeitung die Rolle lokaler Berichterstattung für Orientierung, regionale Identität und demokratische Öffentlichkeit.