MeinBezirk startet neue App mit regionalen Services

MeinBezirk erweitert sein digitales Angebot um eine neue App. Neben hyperlokalen Nachrichten bietet sie Serviceinhalte wie Spritpreise, E-Ladestationen, Apothekennotdienste und regionale Loyalty-Programme.

Regionale Nachrichten und Services in einer App

MeinBezirk erweitert sein digitales Angebot und startet eine neue App. Die Anwendung verbindet tagesaktuelle hyperlokale Nachrichten mit Serviceinhalten, die Nutzer im Alltag unterstützen sollen. Dazu zählen unter anderem Informationen zu den günstigsten Spritpreisen, E-Ladestationen, Apothekennotdiensten und ein Müllabfuhrkalender. Die App ist ab sofort kostenlos im App Store und im Google Play Store verfügbar.

Mit dem neuen Produkt will MeinBezirk das regionale Informationsangebot ausbauen und stärker mit praktischen Alltagsservices verknüpfen. Die App ist regional ausgerichtet, kostenlos nutzbar und jederzeit verfügbar.

Loyalty-Programme für regionale Betriebe

Neben Nachrichten und Servicefunktionen enthält die MeinBezirk-App auch Loyalty-Programme regionaler Betriebe. Nutzer können dadurch von Aktionen, Gutscheinen und exklusiven Angeboten profitieren. Für Betriebe entsteht damit eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit bei Kunden zu erhöhen und regionale Zielgruppen direkt zu erreichen.

„Die neue MeinBezirk-App vereint tagesaktuelle hyperlokale Nachrichten mit Serviceelementen, die das Leben unserer User:innen spürbar erleichtern. Sie ist regional, kostenlos und jederzeit verfügbar. Zusätzlich schaffen wir durch die App eine Möglichkeit für Betriebe, ihre Sichtbarkeit bei Kund:innen zu erhöhen. Über integrierte Loyalty-Programme können KMUs individuelle Aktionen ausspielen und exklusive Angebote platzieren“, erklären Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, Vorstände der RegionalMedien Austria.

Zusammenarbeit mit JOLIOO Technologies

Entwickelt wurde die MeinBezirk-App in enger Zusammenarbeit mit der JOLIOO Technologies GmbH. Die Loyalty-Plattform des Unternehmens bildet die technologische Basis der App. Über diese Lösung können Betriebe ihre Aktionen, Gutscheine und Kommunikation zentral steuern und direkt in der App ausspielen.

„Mit unserem Kooperationspartner JOLIOO konnten wir eine Lösung integrieren, über die Betriebe ihre Aktionen, Gutscheine und Kommunikation zentral steuern und direkt in die App ausspielen. Das Ergebnis ist ein innovatives Produkt, welches sowohl für User:innen als auch für KMUs echten Mehrwert schafft“, so Doppelhofer und Eisendle.

RegionalMedien Austria treiben digitale Transformation voran

Mit der Neuausrichtung der MeinBezirk-App setzen die RegionalMedien Austria ihre Transformation zu einem stärker technologisierten Medien- und Serviceunternehmen fort. Gleichzeitig positioniert sich das Unternehmen mit inhaltlicher Themenführerschaft in den Regionen.

MeinBezirk ist die regionale Medienmarke der RegionalMedien Austria. Das Angebot reicht von lokalen MeinBezirk-Wochenzeitungen in allen Regionen Österreichs bis zu digitalen Produkten rund um MeinBezirk.at. Die RegionalMedien Austria sehen sich mit der Marke MeinBezirk und dem Claim „Aus Liebe zur Region“ als österreichweites Medienhaus mit starkem regionalem Fokus. Ergänzt wird das multimediale Angebot durch die Medien der RegionalMedien Gesundheit und den Grazer.