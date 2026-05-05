Tag des Lokaljournalismus: Bedeutung regionaler Medien

Der 5. Mai wurde im deutschsprachigen Raum zum Tag des Lokaljournalismus erklärt. Regionalmedien wollen damit die Rolle lokaler Berichterstattung für Demokratie, Orientierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt sichtbarer machen.

Lokaljournalismus als demokratische Basis

Der 5. Mai wurde im deutschsprachigen Raum zum Tag des Lokaljournalismus erklärt. Beteiligt sind Regionalverlage aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Ziel ist es, die Stärken des lokalen Journalismus stärker sichtbar zu machen, insbesondere auch für junge Zielgruppen.

Lokaljournalismus gewinnt in einer Zeit an Bedeutung, in der sich das Mediennutzungsverhalten verändert, Polarisierung zunimmt und gezielte Desinformation auf digitalen Plattformen zu einem wachsenden Problem wird. Regionale und lokale Medien berichten aus Gemeinden, Bezirken und Bundesländern und greifen damit jene Themen auf, die das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen betreffen.

Laut einer Untersuchung der ARGE Media-Analyse zählen Ereignisse in der näheren Umgebung zu den am stärksten nachgefragten Themeninteressen. Lokale Medien erfüllen damit eine zentrale Informationsfunktion: Sie berichten über Entscheidungen und deren Folgen, machen Entwicklungen vor Ort nachvollziehbar und bieten Bürgern einen Rückkanal. Wo Lokalmedien fehlen oder verstummen, können Informationslücken entstehen, in denen Gerüchte, Desinteresse und Misstrauen wachsen.

Regionalmedien als Verbindung in den Gemeinden

Lokale Medien sind nicht nur Informationskanäle. Sie verbinden Bürger, Gemeinden, Vereine, Unternehmen und politische Entscheidungsträger miteinander. Gerade für neue Gemeindebürger können sie Orientierung bieten und dabei helfen, Anschluss in der Region zu finden.

Die Mitglieder des Verbands der Regionalmedien Österreichs sehen ihre Aufgabe darin, über jene Ereignisse zu berichten, die in überregionalen Medien kaum oder gar nicht abgebildet werden können. Dazu zählen das kulturelle und gesellschaftliche Leben in den Regionen ebenso wie lokale Politik und Sport. Für regionale Unternehmen sind diese Medien zugleich Werbeträger, für viele Menschen auch Arbeitgeber.

VRM vertritt Gratis- und Regionalzeitungen

Der Verband der Regionalmedien Österreichs, kurz VRM, ist die Interessenvertretung der Gratis- und Regionalzeitungen in Österreich. In dem Verband sind mehr als 200 Titel mit einer Gesamtauflage von rund 7,8 Millionen Stück pro Erscheinungstermin organisiert. Diese Medien werden laut VRM von etwa zwei Dritteln der Österreicher genutzt.

Der Verband bekennt sich zu einem vielfältigen Medienmarkt und arbeitet mit anderen Medienverbänden sowie dem ORF zusammen. Der VRM ist zudem im österreichischen Werberat und im Presserat aktiv. Seine Mitglieder unterwerfen sich dem Ehrenkodex des Presserates.

Herausforderungen durch Plattformen und Kosten

Die Arbeit regionaler Medien wird durch mehrere Entwicklungen erschwert. Dazu zählt die Verlagerung von Werbeumsätzen von österreichischen Medien zu internationalen Tech-Plattformen. Für kostenlose Medienangebote sind Werbeerlöse eine zentrale Finanzierungsquelle.

Hinzu kommt ein verändertes Mediennutzungsverhalten, bei dem klassische Medien an Reichweite verlieren und Social-Media-Kanäle sowie Inhalts-Aggregatoren an Bedeutung gewinnen. Auch KI-Zusammenfassungen in Suchmaschinen können dazu führen, dass Nutzer nicht mehr auf die digitalen Angebote von Medienunternehmen weiterklicken. Steigende Personal-, Energie-, Papier- und Vertriebskosten verschärfen die wirtschaftliche Lage zusätzlich.

Wunsch nach besseren Rahmenbedingungen

Damit regionale Medien auch künftig Menschen in entlegenen Regionen niederschwellig mit Nachrichten versorgen können, sieht der VRM politischen Handlungsbedarf. Genannt werden Förderungen, erleichterte Zustellbedingungen und die Vermeidung überbordender Bürokratie.

Der Tag des Lokaljournalismus soll damit nicht nur Aufmerksamkeit für regionale Berichterstattung schaffen, sondern auch auf die Rahmenbedingungen hinweisen, unter denen lokale Medien arbeiten. Im Zentrum steht die Frage, wie unabhängige, niederschwellige und regionale Information langfristig gesichert werden kann.