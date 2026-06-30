Warum digitale Außenwerbung mehr Aufmerksamkeit erzielt denn je

Digitale Außenwerbung zählt zu den dynamischsten Mediengattungen unserer Zeit. Im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, spricht Sascha Berndl, CEO von INFOSCREEN Austria, über die Erfolgsfaktoren von Digital out of Home (DOOH), die Bedeutung hochwertiger Standorte, neue Möglichkeiten kontextbezogener Werbeansprache sowie die Zukunft eines Mediums, das täglich Hunderttausende Menschen im öffentlichen Raum erreicht.

Erfahren Sie, warum DOOH heute für nationale Marken ebenso wie für regionale Unternehmen an Bedeutung gewinnt, welche Rolle dabei Erfolgsmessungen, Flexibilität in der Ausstrahlung von Werbung und Nachhaltigkeit spielen und weshalb digitale Außenwerbung ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Marketingstrategien ist.

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