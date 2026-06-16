Lily Teglasy über die Grauzonen der Kommunikation

Wie weit darf Marketing gehen? Wann wird Provokation zur strategischen Stärke – und wo beginnt die gesellschaftliche Verantwortung von Marken? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten Signature Events der Marketing Natives unter dem Titel „The Grey Area – Wo Marketing an Grenzen stößt!“, bei dem sich Branchenexpert mit den ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Grauzonen moderner Kommunikation auseinandersetzten.

Im Interview mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller spricht Lily Teglasy, Team Lead der Marketing Natives, über die Hintergründe der Veranstaltung, die wichtigsten Erkenntnisse aus den Diskussionen und die Herausforderungen, vor denen junge Marketer heute stehen. Dabei geht es um die Balance zwischen Aufmerksamkeit und Verantwortung, die Rolle von Ethik im Marketing sowie die Frage, warum gerade kontroverse Themen auf die Bühne gehören.

Teglasy erklärt, weshalb die Marketing Natives bewusst einen Raum für offene Debatten geschaffen haben, welche Learnings die rund 90 Teilnehmer mitnehmen konnten und warum Grauzonen längst zum Alltag erfolgreicher Markenkommunikation gehören.

Weitere interessante Interviews: