SEO bleibt SEO – auch im KI-Zeitalter

Künstliche Intelligenz verändert die Suche im Internet. Für Werbetreibende bedeutet das jedoch weniger Umbruch, als oft behauptet wird. Im Gespräch mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller erklärt Michael Kohlfürst, Gründer und CEO der PromoMasters Marketing Ges.m.b.H., warum GEO (Generative Engine Optimization) keine Revolution, sondern die konsequente Weiterentwicklung von SEO ist.

„Wer bisher gutes SEO betrieben hat, ist für GEO bereits sehr gut aufgestellt.“

Ob Google, ChatGPT oder Gemini: Sichtbarkeit entsteht weiterhin durch hochwertige Inhalte, technisch saubere Websites und strukturierte Daten. Neu ist lediglich, dass KI-Systeme Antworten direkt liefern, anstatt nur Links anzuzeigen.

Für Unternehmen heißt das: Bewährte SEO-Maßnahmen konsequent fortsetzen und gleichzeitig darauf achten, dass Inhalte und Prozesse auch für digitale Assistenten maschinenlesbar und nutzbar sind.

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