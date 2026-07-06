Werbewunder Radio 2026: Siegerkampagne steht fest

Stephi Rossek und Jona Schröder haben den diesjährigen Bewerb „Werbewunder Radio“ gewonnen. Ihre Kampagne „Die meisten Menschen“ setzt humorvoll auf die Stärken von Radiowerbung und ist im Juli und August 2026 in österreichischen Radiosendern zu hören.

Stephi Rossek von der Hello Werbeagentur und Jona Schröder haben den Bewerb „Werbewunder Radio“ 2026 gewonnen. Das Team setzte sich mit der Kampagne „Die meisten Menschen“ unter zehn Finalteams durch und überzeugte die Expertenjury der Initiatoren Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise und RMS Austria.

Insgesamt wurden heuer 54 Arbeiten eingereicht. Die Siegerkampagne steht unter dem Leitmotiv „Radiowerbung – akzeptiert, vertrauensvoll, gehört.“ Rossek und Schröder erhalten für ihre Arbeit ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Fünf Spots für Radiowerbung

Die Kampagne ist im Juli und August 2026 in den nationalen ORF-Radios Hitradio Ö3 und FM4 sowie bei den von RMS Austria vermarkteten Privatsendern zu hören. Sie umfasst fünf humorvolle Spots, die die Stärken des Mediums Radio in den Mittelpunkt stellen.

Die Spots tragen die Titel „Die meisten Menschen akzeptieren“, „Die meisten Menschen finden es ganz normal“, „Die meisten Menschen vertrauen auf“, „Die meisten Menschen stört es nicht“ und „Die meisten Menschen hören zu“.

„Wenn die meisten Menschen Radiowerbung akzeptieren, erzählen wir doch einfach von den meisten Menschen. Von Aufzugknöpfen, Wartemusik, Bauchgefühlen. Alltägliche Dinge, die alle kennen, aber niemand hinterfragt. Und während man zuhört und schmunzelt, passiert genau das, worum es geht: Man hört Radiowerbung zu. Man akzeptiert sie. Man vertraut ihr. Das ist kein Trick. Das ist das Werbewunder Radio“, beschreiben Rossek und Schröder ihre Kampagne.

Radio als vertrauenswürdiges Medium

Radio verfügt in Österreich über hohes Vertrauen. Laut Werbeakzeptanzstudie von ORF-Enterprise und RMS Austria vertrauen 55,5 Prozent der Österreicher den redaktionellen Angeboten heimischer Radiosender. Soziale Medien weisen demnach das geringste Vertrauen auf.

Auch auf europäischer Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild. Im Eurobarometer 2025 schneiden Radiosender mit 68 Prozent Vertrauenswürdigkeit am besten ab. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung empfindet Werbung im Radio als selbstverständlich und zum Medium zugehörig.

Der Reuters Digital News Report unterstreicht zudem die Bedeutung des Radios als Informationsquelle für junge Zielgruppen. Diese konsumieren in Österreich rund 3:15 Stunden täglich Radioangebote privater und öffentlich-rechtlicher Sender und unterscheiden sich damit nicht von anderen Altersgruppen.

Radiowerbung als Teil des Mediamix

Die Initiatoren sehen Radio als wichtigen Bestandteil im Mediamix. „Radio ist ein unverzichtbarer und wertvoller Schatz im Mediamix, von dem Marken aller Größen profitieren. Die Kombination aus konstant hoher Hördauer und hohem Vertrauen macht Radio zum unschlagbaren Qualitätsumfeld für wirkungsvolle Kampagnen, die Markenbekanntheit und Absatz gleichermaßen fördern. Stephi Rossek und Jona Schröder übersetzen die Stärken und Vorteile des Mediums charmant in eine Kampagne, die beispielhaft für die Bilder ist, die von Radio im Kopf erzeugt werden. Das Siegerteam des diesjährigen ‚Werbewunder Radio‘ zeigt sympathisch, dass Radiowerbung für Hörerinnen und Hörer ebenso wie für Werbetreibende einfach dazugehört“, so die Initiatoren.

In fünf Spots rund um „die meisten Menschen“ erzählt das Gewinnerteam von universellen Alltagsmomenten. Im Mittelpunkt stehen Dinge, die viele kennen und kaum hinterfragen. Damit knüpft die Kampagne an die Selbstverständlichkeit von Radiowerbung an.

Mehrstufiger Kreativbewerb

Der Bewerb war mehrstufig angelegt. In der ersten Phase waren Teilnehmer eingeladen, sich nach langen, trüben Wintermonaten in einem maximal 30-sekündigen Soundfile humorvoll mit dem Thema „Sonnenschein“ auseinanderzusetzen.

Aus den Einreichungen wählte die Expertenjury von Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise und RMS Austria zehn Finalisten beziehungsweise Finalteams aus. Diese mussten innerhalb von zwei Wochen ein radiotaugliches Format entwickeln, das innerhalb von Werbeblöcken eingesetzt werden kann und alle gesetzlichen Werbebestimmungen sowie lizenzrechtlichen Aspekte berücksichtigt.

Unterstützung erhielten die Finalisten von Tutoren des Creativ Club Austria. Ihre Kreations- und Praxiserfahrung brachten Christian Hellinger von Scholz & Friends Wien, Maggie Felgenhauer von Fredmansky, Anna Repitsch von DMB. und Thomas Niederdorfer von We Make Stories ein.

Produktion und Einreichung bei Kreativbewerben

ORF-Enterprise und RMS Austria übernehmen die Kosten für die professionelle Produktion der Gewinnerspots. Zudem wird die Kampagne bei relevanten deutschsprachigen Kreativbewerben eingereicht.

In die Finalrunde schafften es in diesem Jahr Werner Bühringer, Nikolaus Leischko, Johanna Philipp, Tatjana Pichler sowie die Teams Johanna Steiner, Lisa Grall und Ulrich Koller, Simon Waldner und Julia Bitschi, Thomas Stieber und Alexander Richter, die Vorjahressieger David Hassbach und Daniel Kienpointer sowie Hanna Zelmanovics und Tinley Petricek. Die Finalisten erhalten eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro.

Weitere Informationen sind unter werbewunderradio.at verfügbar.