Gewista zeichnet Essenz der Alpen aus

Gewista macht mit Essenz der Alpen ein junges österreichisches Unternehmen im öffentlichen Raum sichtbar. Das Startup erhält im Rahmen des JCDecaux Nurture Programms ein Digitalbudget in Höhe von 30.000 Euro für Digital Out of Home.

Gewista unterstützt das österreichische Startup Essenz der Alpen im Rahmen des JCDecaux Nurture Programms mit einem Digitalbudget in Höhe von 30.000 Euro. Das Unternehmen erhält damit die Möglichkeit, seine Marke über Digital Out of Home einem breiten Publikum zu präsentieren und den nächsten Schritt im Markenaufbau zu setzen.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der VivaTech in Paris übergeben. Dort standen internationale Innovationen, junge Unternehmen und technologische Entwicklungen im Mittelpunkt.

Sichtbarkeit für junge Marken

Das JCDecaux Nurture Programm wurde 2016 ins Leben gerufen und fördert junge Unternehmen in mehr als 80 Ländern. Ziel ist es, Startups beim Aufbau von Reichweite zu unterstützen und ihre Markenentwicklung zu stärken.

„Startups bringen neue Perspektiven, Mut und Geschwindigkeit in den Markt. Genau diese Dynamik wollen wir fördern. Als Innovationspartner im Bereich Aussenwerbung ist es unser Anspruch, jungen Unternehmen mit der Kraft von Digital Out of Home eine sichtbare Plattform für ihre Vision zu bieten. Mit Essenz der Alpen zeichnen wir ein Startup aus, das zeigt, wie viel Innovationskraft in österreichischen Unternehmen steckt“, sagt Theresa Sternbach, Head of Sales bei Gewista.

Out of Home als Chance für Markenaufbau

Auch Johanna Jenewein, Gründerin der Essenz der Alpen GmbH, sieht in der Auszeichnung eine wichtige Möglichkeit für die weitere Entwicklung der Marke. „Wir freuen uns ausserordentlich über die Auszeichnung und den Preis. Eine OOH-Kampagne ist für uns als Startup eine absolut einzigartige Möglichkeit, unsere Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und die Marke österreichweit bekannt zu machen – genau das, was wir aktuell brauchen.“

Die Produkte von Essenz der Alpen werden über den Feinkost- und Einzelhandel vertrieben. Für Jenewein ist Out of Home deshalb ein passender Kommunikationskanal: „Das heisst, OOH erreicht unsere Kundinnen und Kunden genau dort im öffentlichen Raum, wo sie gerade unterwegs sind: in die Arbeit, um sich mit Freunden zu treffen oder direkt beim Shoppen.“

Für die Gründerin liegt darin auch die besondere Stärke von Out of Home. „Das ist aus meiner Sicht das ganz grosse Asset von OOH – im digitalen Zeitalter mehr denn je: Die Werbung ist im echten Lebensraum der Menschen präsent und erreicht alle Zielgruppen. Eine tolle Chance für uns, einen guten Sprung nach vorn in puncto Bekanntheit für Essenz der Alpen zu machen.“

Über Gewista

Die Gewista Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeitern zu den grössten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out-of-Home-Segment. Gewista gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux.

Zur Gewista Gruppe zählen in Österreich auch Infoscreen, Megaboard, Kulturformat sowie die Bundesländertöchter USP in Oberösterreich und Progress Werbung in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Die Geschäftsfelder umfassen analoge Medien wie Plakat, Premium Board, City Light sowie Flächen in, auf und um öffentliche Verkehrsmittel. Hinzu kommen digitale Flächen wie Digitales City Light und Premium Screens.

Die Datengrundlage für die Buchung liefert der Outdoor Server Austria OSA. Gewista unterstützt die Nachhaltigkeitsziele des JCDecaux Konzerns, die sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen orientieren.