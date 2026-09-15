HR Inside Summit 2026 rückt Wandel der Arbeitswelt in den Fokus

Künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, neue Anforderungen an Führung und die wachsende Bedeutung mentaler Gesundheit verändern die Arbeitswelt. Der HR Inside Summit 2026 greift diese Entwicklungen am 14. und 15. Oktober in der Wiener Hofburg auf. Rund 120 nationale und internationale Speaker beleuchten unter dem Motto „GEKOMMEN um zu BLEIBEN“, wie Unternehmen und Personalverantwortliche mit dem Wandel umgehen können. Erstmals ist auch eine eigene KMU Stage Teil des Programms.

Veränderung ist in vielen Unternehmen zum Dauerzustand geworden. Neue Kompetenzen müssen laufend aufgebaut werden, KI verändert Tätigkeitsfelder und Prozesse, Unternehmenskulturen entwickeln sich weiter und Fragen rund um mentale Gesundheit gewinnen an Bedeutung. Damit rückt auch die Frage in den Mittelpunkt, wie Unternehmen ihren Mitarbeitern in einem dynamischen Umfeld Orientierung geben können.

Der HR Inside Summit 2026 widmet sich diesen Entwicklungen mit Keynotes, Talks und Workshops. Im Zentrum stehen unter anderem Führung, Künstliche Intelligenz, Recruiting, Unternehmenskultur und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Vertrauen, Transparenz und KI

Den Auftakt macht der ehemalige Geheimagent und Bestseller-Autor Leo Martin mit seiner Keynote „Mission Vertrauen: Die Kunst, Menschen zu gewinnen“. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie Vertrauen entsteht und welche Rolle es für erfolgreiche Zusammenarbeit spielt.

Gastro-Unternehmer Manuel Wiesner wiederum thematisiert Transparenz in Unternehmen. Er setzt sich unter anderem mit offenen Gehaltsstrukturen auseinander und geht der Frage nach, welchen Einfluss diese auf Vertrauen und Zusammenarbeit haben können.

Die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf Führung und Leistungsmessung stehen im Mittelpunkt des Beitrags von Tina Ruseva. Sie beschäftigt sich mit menschlichen Fähigkeiten wie Empathie, Kreativität und zwischenmenschlicher Kommunikation, die ihrer Ansicht nach mit zunehmender Automatisierung an Bedeutung gewinnen.

Robindro Ullah richtet den Blick auf gesellschaftliche Folgen der KI-Transformation und thematisiert den sogenannten Gender AI Gap.

Mit traditionellen Rollenbildern und deren Auswirkungen auf Arbeitswelt und mentale Gesundheit beschäftigen sich Rechtsanwalt Robert Michels und Rugby-Europameister Ben Ellermann. In ihrem Format „Boys Don’t Cry“ diskutieren sie insbesondere stereotype Vorstellungen von Männlichkeit und deren Folgen.

Auch das Recruiting ist Thema des Summits. Gloria Matlapeng zeigt, wie Talent Acquisition zunehmend Elemente aus Marketing und datenbasiertem Research übernimmt und welche Rolle sogenannte Talent Stories dabei spielen.

Führung zwischen Sport, Wirtschaft und Bundesheer

Auch Ski-Olympiasieger Benni Raich ist beim HR Inside Summit 2026 vertreten. Er ist im Talk-Format „HR Lounge fragt nach“ mit Sepp Buttinger zu Gast und tritt zudem beim Summit-Partner Workday auf.

Einen weiteren Blick auf Führung bietet Generalmajorin Sylvia Sperandio. Im Kamingespräch „Tradition, Transformation und Female Leadership: Führung in einer neuen Zeit“ spricht sie über Führung zwischen bestehenden Strukturen, gesellschaftlichem Wandel und neuen Anforderungen an Verantwortung.

Insgesamt stehen rund 120 nationale und internationale Speaker auf dem Programm. Neben langfristigen Trends sollen dabei auch konkrete Herausforderungen aus dem Unternehmensalltag behandelt werden.

Eigene Bühne für KMU

Erstmals erhält das Thema kleine und mittlere Unternehmen mit der KMU Stage eine eigene Bühne. Damit richtet der Veranstalter den Blick gezielt auf jene Betriebe, die einen wesentlichen Teil der österreichischen Unternehmenslandschaft ausmachen und im Personalbereich häufig vor besonderen Herausforderungen stehen.

An beiden Veranstaltungstagen sind Programmpunkte zu Recruiting, Mitarbeiterbindung, Arbeitsrecht, Personalkosten und Führung vorgesehen. Die Inhalte richten sich insbesondere an Unternehmen, die über keine eigene oder nur eine kleine HR-Abteilung verfügen.

Austausch und HR Inside Award

Neben den Fachvorträgen und Workshops dient der HR Inside Summit auch als Plattform für Austausch und Vernetzung innerhalb der HR-Branche.

Im Rahmen des Veranstaltungsumfelds wird zudem der HR Inside Award vergeben, der Projekte aus dem Personalmanagement auszeichnet. Ernst & Young begleitet die Initiative als Partner, „Die Presse“ ist Medienpartner des Awards.

Zu den Mainpartnern des HR Inside Summit 2026 zählen Biogena, EGYM Wellpass, IKEA Austria, Pluxee, SAP und Workday.

Der HR Inside Summit findet am 14. und 15. Oktober 2026 in der Wiener Hofburg statt. Das Programm und weitere Informationen sind auf der Website des Veranstalters abrufbar.

Alle Details zur Fachkonferenz finden sich unter www.hrsummit.at.