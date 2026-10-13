Brand Management Award Austria startet erstmals im Jahr 2027

Mit dem Brand Management Award Austria entsteht 2027 eine neue Auszeichnung für strategische Markenführung. Initiiert von INTERNET WORLD Austria und MOMENTUM Wien in Zusammenarbeit mit dem Marketing Club Österreich, soll der Award langfristige Markenentwicklung sichtbar machen und erfolgreichen Markenstrategien eine eigene Bühne bieten.

Neuer Brand Management Award stellt Markenführung in den Fokus

Österreich erhält 2027 eine neue Auszeichnung für strategische Markenführung. Der Brand Management Award Austria wird von INTERNET WORLD Austria und dem dahinterstehenden Unternehmen MOMENTUM Wien initiiert. Als zentraler Kooperationspartner ist der Marketing Club Österreich beteiligt. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen auszuzeichnen, die Marken langfristig, ganzheitlich und erfolgreich entwickeln.

Im Unterschied zu Auszeichnungen, bei denen vor allem Kampagnen, kreative Umsetzung oder einzelne Kommunikationsmaßnahmen im Vordergrund stehen, konzentriert sich der neue Award auf die strategischen Grundlagen erfolgreicher Markenführung.

Dabei geht es um Positionierung, Unternehmenskultur, Markenentwicklung und die konsequente Umsetzung einer Markenstrategie über einen längeren Zeitraum hinweg.

Strategische Markenführung beginnt vor der Werbung

Die Initiatoren wollen mit der neuen Auszeichnung darauf aufmerksam machen, dass erfolgreiche Marken nicht erst durch ihre Werbepräsenz entstehen. Vielmehr bilden strategische Entscheidungen und langfristige Entwicklungsprozesse die Grundlage für eine unverwechselbare Markenidentität.

Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich, erläutert diesen Ansatz:

„Marken entstehen nicht erst in einer Werbekampagne. Erfolgreiche Markenführung beginnt viel früher – bei Strategie, Positionierung, Unternehmenskultur und konsequenter Markenentwicklung. Werbung macht Marken sichtbar. Stark werden Marken aber durch konsequente Führung über längere Zeiträume hinweg.“

Damit soll der Award jene Leistungen stärker in den Mittelpunkt rücken, die häufig bereits lange vor dem sichtbaren Kommunikationsauftritt einer Marke erbracht werden. Das betrifft sowohl die strategische Arbeit innerhalb von Unternehmen als auch die Leistungen von Agenturen und Beratern.

Neue Auszeichnung soll eine Lücke schließen

Mit dem Brand Management Award Austria wollen die Veranstalter eine eigenständige Plattform für strategisches Markenmanagement etablieren.

Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich, sieht darin eine Möglichkeit, die Bedeutung dieser Marketingdisziplin stärker hervorzuheben:

„Mit dem Brand Management Award Austria schaffen wir gemeinsam eine Bühne für jene Marketing-Teildisziplin, die den langfristigen Unternehmenserfolg maßgeblich prägt. Wir wollen den Blick auf jene strategischen Leistungen lenken, die starke Marken überhaupt erst möglich machen.“

Auch Maximilian Mondel, Co-Founder und Geschäftsführer von MOMENTUM Wien, verweist auf die bisherige Situation am österreichischen Markt:

„Vor allem aber soll der Brand Management Award Austria eine Lücke schließen, denn die strategische Markenführung schwingt zwar bei der einen oder anderen bestehenden Awardshow in Österreich mit, aber ganz im Zentrum steht die strategische Markenführung bei keinem heimischen Award.“

Während in anderen Märkten vergleichbare Auszeichnungen für unterschiedliche Bereiche des Brand Managements bereits etabliert seien, habe eine entsprechende Plattform in Österreich bislang gefehlt, so Mondel.

Best Practices als Orientierung für Unternehmen

Neben der Auszeichnung erfolgreicher Markenstrategien verfolgt die Initiative ein weiteres Ziel: Sie soll Unternehmen und Marketingverantwortlichen konkrete Orientierung für die eigene Markenarbeit bieten.

Im Mittelpunkt stehen dabei Best Practices, die zeigen, wie Marken nachhaltig aufgebaut, weiterentwickelt und geführt werden können.

Bernd Platzer, Co-Founder und Geschäftsführer von MOMENTUM Wien, betont die Bedeutung professioneller Markenführung für die Unternehmensentwicklung:

„Markenführung zählt zu den zentralen Managementaufgaben moderner Unternehmen. Mit dem Brand Management Award Austria wollen wir Best Practices sichtbar machen, den Stellenwert professioneller Markenführung nachhaltig stärken und nicht zuletzt auch Orientierung für werbetreibende Unternehmen bieten.“

Ausgezeichnet werden sollen Unternehmen und Organisationen, die ihre Marken ganzheitlich und langfristig entwickeln. Über welche Medienkanäle die Kommunikation erfolgt, steht dabei nicht im Mittelpunkt.

Entscheidend ist vielmehr die strategische Leistung hinter der Marke und deren konsequente Weiterentwicklung.

Einreichstart für April 2027 geplant

Die erste Verleihung des Brand Management Award Austria ist für 2027 vorgesehen. Der offizielle Einreichstart soll im April 2027 erfolgen.

Weitere Informationen zu den Einreichmöglichkeiten, den Kategorien sowie zur Zusammensetzung und Arbeitsweise der Jury wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen und Monaten bekannt geben.

Erste Informationen werden auf www.brand-management-award.at veröffentlicht.

Mit der neuen Auszeichnung erweitern INTERNET WORLD Austria, MOMENTUM Wien und der Marketing Club Österreich die österreichische Awardlandschaft um einen Schwerpunkt, der die strategische Markenführung unabhängig von einzelnen Werbekampagnen betrachtet.