BRANDS’n’GAMES CONVENTION 2027: Gaming im Marketing-Fokus

Gaming entwickelt sich zu einem vielseitigen Kommunikationsumfeld für Marken. Die erstmals stattfindende BRANDS’n’GAMES CONVENTION am 23. Februar 2027 in Wien beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, Herausforderungen und Erfolgskriterien von Gaming als Bestandteil des Marketing-Mix. Im Mittelpunkt stehen praktische Anwendungen, strategische Ansätze und die Messbarkeit von Kampagnen.

BRANDS’n’GAMES CONVENTION bringt Gaming und Marketing zusammen

Mit der BRANDS’n’GAMES CONVENTION erhält Wien am 23. Februar 2027 eine neue Fachveranstaltung an der Schnittstelle von Gaming, Markenführung und Werbung. Die eintägige Konferenz richtet sich an Marketing- und Kommunikationsverantwortliche aus dem gesamten DACH-Raum und beschäftigt sich mit der Frage, wie Unternehmen Gaming gezielt für ihre Marketing- und Werbeziele einsetzen können.

Hinter der Veranstaltung steht die Wiener Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die unter anderem die JETZT Konferenzen und MARKETING X organisiert. Als Hauptsponsor ist die Vermarktungsagentur Purpur Media beteiligt.

Gaming wird dabei nicht ausschließlich als Unterhaltungsform betrachtet, sondern als eigenständiger Kommunikationsraum, in dem Marken mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt treten können.

Gaming als Bestandteil moderner Markenkommunikation

Digitale Spiele sind heute weit mehr als ein Freizeitangebot. Sie verbinden Unterhaltung, soziale Interaktion und Popkultur und bieten Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Marken innerhalb digitaler Erlebniswelten zu positionieren.

Damit entstehen neue Herausforderungen für die Markenkommunikation. Denn Werbung im Gaming-Umfeld folgt nicht zwangsläufig denselben Regeln wie klassische Kampagnen in Fernsehen, Print, Radio oder auf etablierten Onlineplattformen.

Entscheidend ist unter anderem, wie Marken in Spielerlebnisse integriert werden können, ohne von den Nutzern als störender Bestandteil wahrgenommen zu werden.

Genau an dieser Schnittstelle setzt die BRANDS’n’GAMES CONVENTION an. Sie soll zeigen, wie Unternehmen Gaming strategisch nutzen können, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, mit Zielgruppen zu interagieren und ihre Kommunikationsziele zu erreichen.

Sechs Themen bestimmen das Konferenzprogramm

Im Zentrum der Veranstaltung stehen sechs wesentliche Fragestellungen, die für die Planung und Umsetzung von Gaming-Kampagnen relevant sind: Marketingziel, Zielgruppe, Effizienz, Buchung, Messung und Erfolgsnachweis.

Dabei geht es zunächst darum, welche konkreten Marketing- und Kommunikationsziele durch Gaming überhaupt erreicht werden können.

Ebenso wichtig ist die Frage, welche Zielgruppen auf welchen Plattformen und in welchen Spielen angesprochen werden und welche Werbeformen dafür geeignet sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Effizienz. Die Konferenz beschäftigt sich damit, wie sich Gaming-Aktivierungen im Vergleich zu etablierten Kommunikationskanälen bewerten lassen und welche Faktoren bei der Budgetplanung berücksichtigt werden sollten.

Darüber hinaus werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Buchung und Umsetzung von Gaming-Werbung behandelt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Messbarkeit: Welche Daten stehen zur Verfügung? Welche Kennzahlen sind aussagekräftig? Und wie lässt sich der tatsächliche Beitrag einer Gaming-Kampagne zum Marken- und Geschäftserfolg nachvollziehbar darstellen?

Von In-Game Advertising bis zu eigenen Gaming-Welten

Die Möglichkeiten für Markenauftritte in digitalen Spielen reichen mittlerweile weit über klassische Werbeeinblendungen hinaus.

Zu den relevanten Formaten gehören In-Game Advertising, Product Placement, Branded Experiences und Kooperationen mit Spiele-Publishern. Auch eigens entwickelte Gaming-Welten können Bestandteil einer umfassenderen Markenstrategie sein.

Diese unterschiedlichen Ansätze stellen Unternehmen vor die Aufgabe, passende Formate für ihre Ziele und Zielgruppen auszuwählen.

Die BRANDS’n’GAMES CONVENTION will deshalb nicht nur neue Technologien und Werbemöglichkeiten vorstellen, sondern konkrete Anwendungsbeispiele und deren Einsatz in der Marketingpraxis beleuchten.

Erfolgreiche Cases sollen zeigen, welche Lösungen bereits eingesetzt werden und welche Erfahrungen Unternehmen damit gesammelt haben.

Austausch zwischen Marken, Agenturen und Gaming-Experten

Die Konferenz bringt Vertreter von Marken und Agenturen mit Gaming-Experten, Publishern, Marktforschern und Technologieanbietern zusammen.

Geplant sind Keynotes, Praxisbeispiele und Diskussionsrunden, in denen aktuelle Entwicklungen und unterschiedliche Perspektiven auf Gaming als Marketingplattform behandelt werden.

Neben technologischen Fragen stehen insbesondere die strategische Einbindung von Gaming in den Marketing-Mix und die praktische Umsetzung entsprechender Kampagnen im Vordergrund.

Das Format richtet sich an Marketingverantwortliche, Werbefachleute sowie Media- und Kommunikationsprofis aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Für diese Zielgruppen soll die Veranstaltung Orientierung bieten, welche Rolle Gaming innerhalb der Markenführung und der Mediaplanung übernehmen kann.

Dabei werden sowohl kreative Ansätze als auch wirtschaftliche Aspekte und Anforderungen an die Erfolgsmessung berücksichtigt.

Premiere in der Wiener Eventlocation sophie7

Die erste BRANDS’n’GAMES CONVENTION findet am 23. Februar 2027 in der Eventlocation sophie7 im siebten Wiener Gemeindebezirk statt.

Organisiert wird die Fachkonferenz von MOMENTUM Wien. Die Kommunikationsagentur wurde 2017 gegründet und wird von Maximilian Mondel und Bernd Platzer geführt.

Neben Kommunikationsberatung und Werbemarktstudien gehören die Organisation von Fachkonferenzen, Awardshows und Branchenveranstaltungen zum Tätigkeitsbereich des Unternehmens.

Mit der BRANDS’n’GAMES CONVENTION erweitert MOMENTUM Wien sein Veranstaltungsportfolio um ein Format, das sich gezielt mit dem wachsenden Angebot an Kommunikations- und Werbemöglichkeiten innerhalb digitaler Spiele beschäftigt.

Ticketverkauf und weitere Programminformationen

Details zum Programm, zu den geplanten Vorträgen und zu den auftretenden Speakern werden laufend auf der offiziellen Website ergänzt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter www.brands-and-games.com verfügbar.