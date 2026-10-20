Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medien- und Kreativbranche. Doch was bedeutet das für die Arbeitsplätze von morgen? Werden kreative Berufe überflüssig oder eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten?

Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, spricht im exklusiven Videointerview mit Raphael Hamacher, Head of Marketing beim sae institute über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Kreativwirtschaft, die veränderten Anforderungen an Medienschaffende und die entscheidende Rolle menschlicher Kreativität.

Im Mittelpunkt stehen spannende Fragen: Welche Fähigkeiten werden künftig gefragt sein? Wie verändert KI die Ausbildung und den Berufseinstieg? Und warum könnte die persönliche kreative Handschrift gerade im KI-Zeitalter zum wichtigsten Erfolgsfaktor werden?

Ein Gespräch über Chancen, Herausforderungen und die Zukunft kreativer Arbeit.

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